Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Trumpius Maximus pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste TRUMPIUS v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Trumpius Maximus
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Trumpius Maximus
--
----
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 03:29:42 (UTC+8)

Předpověď ceny Trumpius Maximus (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Trumpius Maximus potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.002406.

Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Trumpius Maximus potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.002527.

Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu TRUMPIUS v roce 2027 $ 0.002653 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu TRUMPIUS v roce 2028 $ 0.002786 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena TRUMPIUS v roce 2029 $ 0.002925 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena TRUMPIUS v roce 2030 $ 0.003071 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Trumpius Maximus mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.005003.

Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Trumpius Maximus mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.008150.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.002406
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002527
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002653
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002786
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002925
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003071
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003225
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003386
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.003555
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003733
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003920
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004116
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004322
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004538
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004765
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005003
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Trumpius Maximus pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.002406
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.002407
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.002409
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.002416
    0.41%
Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) na dnešek

Předpokládaná cena TRUMPIUS dne November 2, 2025(Dnes) je $0.002406. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny TRUMPIUS při použití zadaného5% ročního růstu $0.002407. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny TRUMPIUS při použití 5% roční míry růstu $0.002409. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena TRUMPIUS $0.002416. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Trumpius Maximus

--
----

--

$ 112.99K
$ 112.99K$ 112.99K

47.00M
47.00M 47.00M

--
----

--

Nejnovější cena TRUMPIUS je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu TRUMPIUS je kromě toho 47.00M a celková tržní kapitalizace činí $ 112.99K.

Historická cena Trumpius Maximus

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Trumpius Maximus na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Trumpius Maximus 0.002406 USD. Objem Trumpius Maximus(TRUMPIUS) v oběhu je 47.00M TRUMPIUS, takže tržní kapitalizace je $112,992.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    0.67%
    $ 0
    $ 0.002423
    $ 0.002346
  • 7 d
    -5.73%
    $ -0.000137
    $ 0.003201
    $ 0.002280
  • 30 dní
    -23.61%
    $ -0.000568
    $ 0.003201
    $ 0.002280
Výkon za 24 h

Trumpius Maximus za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0, což odráží změnu hodnoty v 0.67%.

Výkon za 7 d

Token Trumpius Maximus se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.003201 a minimu ve výši $0.002280. Zaznamenal změnu ceny o -5.73%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu TRUMPIUS na trhu.

Výkon za 30 h

U Trumpius Maximus za poslední měsíc došlo k -23.61% změně, což představuje přibližně $-0.000568 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u TRUMPIUS v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny Trumpius Maximus (TRUMPIUS)?

Modul předpovědi cen Trumpius Maximus je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny TRUMPIUS na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Trumpius Maximus v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu TRUMPIUS, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Trumpius Maximus. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost TRUMPIUS.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb TRUMPIUS a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Trumpius Maximus.

Proč je předpověď ceny TRUMPIUS důležitá?

Předpovědi cen pro TRUMPIUS jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu TRUMPIUS?
Podle vašich předpovědí dosáhne token TRUMPIUS ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu TRUMPIUS na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Trumpius Maximus (TRUMPIUS) dosáhne předpokládaná cena tokenu TRUMPIUS ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 TRUMPIUS v roce 2026?
Cena 1 Trumpius Maximus (TRUMPIUS) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu TRUMPIUS zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu TRUMPIUS v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Trumpius Maximus (TRUMPIUS) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 TRUMPIUS.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu TRUMPIUS v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Trumpius Maximus (TRUMPIUS) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu TRUMPIUS v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Trumpius Maximus (TRUMPIUS) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 TRUMPIUS v roce 2030?
Cena 1 Trumpius Maximus (TRUMPIUS) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu TRUMPIUS zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu TRUMPIUS pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Trumpius Maximus (TRUMPIUS) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 TRUMPIUS.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 03:29:42 (UTC+8)

Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.