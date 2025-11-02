Předpověď ceny this coin is scarce (SCARCE) (USD)
Získejte předpovědi ceny tokenu this coin is scarce pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste SCARCE v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.
*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.
Předpověď ceny this coin is scarce (USD) pro roky 2025-2050
Na základě vaší předpovědi by mohl token this coin is scarce potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.000870.Předpověď ceny this coin is scarce (SCARCE) pro rok 2026 (příští rok)
Na základě vaší předpovědi by mohl token this coin is scarce potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.000913.Předpověď ceny this coin is scarce (SCARCE) pro rok 2027 (za 2 roky)
Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu SCARCE v roce 2027 $ 0.000959 s mírou růstu ve výši 10.25%.Předpověď ceny this coin is scarce (SCARCE) pro rok 2028 (za 3 roky)
Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu SCARCE v roce 2028 $ 0.001007 s mírou růstu ve výši 15.76%.Předpověď ceny this coin is scarce (SCARCE) pro rok 2029 (za 4 roky)
Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena SCARCE v roce 2029 $ 0.001057 s mírou růstu ve výši 21.55%.Předpověď ceny this coin is scarce (SCARCE) pro rok 2030 (za 5 let)
Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena SCARCE v roce 2030 $ 0.001110 s mírou růstu ve výši 27.63%.Předpověď ceny this coin is scarce (SCARCE) pro rok 2040 (za 15 let)
V roce 2040 by cena this coin is scarce mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.001809.Předpověď ceny this coin is scarce (SCARCE) pro rok 2050 (za 25 let)
V roce 2050 by cena this coin is scarce mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.002947.
- 2025$ 0.0008700.00%
- 2026$ 0.0009135.00%
- 2027$ 0.00095910.25%
- 2028$ 0.00100715.76%
- 2029$ 0.00105721.55%
- 2030$ 0.00111027.63%
- 2031$ 0.00116634.01%
- 2032$ 0.00122440.71%
- 2033$ 0.00128547.75%
- 2034$ 0.00135055.13%
- 2035$ 0.00141762.89%
- 2036$ 0.00148871.03%
- 2037$ 0.00156279.59%
- 2038$ 0.00164188.56%
- 2039$ 0.00172397.99%
- 2040$ 0.001809107.89%
Krátkodobá předpověď ceny this coin is scarce pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní
- November 2, 2025(Dnes)$ 0.0008700.00%
- November 3, 2025(Zítra)$ 0.0008700.01%
- November 9, 2025(Tento týden)$ 0.0008710.10%
- December 2, 2025(30 dní)$ 0.0008730.41%
Předpokládaná cena SCARCE dne
Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny SCARCE při použití zadaného
Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny SCARCE při použití
Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena SCARCE
Aktuální cenové statistiky this coin is scarce
--
--
Historická cena this coin is scarce
Podle nejnovějších údajů získaných ohledně this coin is scarce na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena this coin is scarce 0.000870 USD. Objem this coin is scarce(SCARCE) v oběhu je
- 24 hod0.00%$ 0$ 0$ 0
- 7 d-9.73%$ -0.000084$ 0.001131$ 0.000863
- 30 dní-23.44%$ -0.000204$ 0.001131$ 0.000863
this coin is scarce za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši
Token this coin is scarce se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši
U this coin is scarce za poslední měsíc došlo k
Jak funguje modul předpovědi ceny this coin is scarce (SCARCE)?
Modul předpovědi cen this coin is scarce je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny SCARCE na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.
Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně this coin is scarce v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.
Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu SCARCE, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.
Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu this coin is scarce. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.
Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost SCARCE.
Technické indikátory pro předpověď ceny
Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:
Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.
Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.
Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb SCARCE a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.
Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu this coin is scarce.
Proč je předpověď ceny SCARCE důležitá?
Předpovědi cen pro SCARCE jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:
Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.
Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.
Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.
Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.
Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.
Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.
Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.
Nejčastější dotazy:
Prohlášení
Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.
Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.
Jaký je váš sentiment ohledně this coin is scarce?
- Velmi býčí
- Býčí
- Neutrální
- Medvědí
- Velmi medvědí
Top trendy tokeny
Najděte předpovědi cen pro dnešní nejžhavější trendy tokeny.
Tokeny s nejvyšším objemem obchodování
Objevte tržní prognózy pro tokeny s nejvyššími objemy obchodování.
Nově přidané tokeny
Buďte první, kdo se dozví předpovědi cen nově zalistovaných tokenů.
Nejvíce stoupající tokeny
Prozkoumejte předpověď ceny nejziskovějších coinů za 24 hodin.
Deepswap Protocol
DSP
+200.00%
OMNILABS
OMNILABS
+85.57%
HODL
HODL
+76.92%
DramaBits
DRAMA
+71.92%
FYNOR
FYNOR
+54.12%