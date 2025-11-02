Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Theo Short Duration US Treasury Fund pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste THBILL v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Theo Short Duration US Treasury Fund
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Theo Short Duration US Treasury Fund
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-02 00:45:10 (UTC+8)

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Theo Short Duration US Treasury Fund potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 1.013.

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Theo Short Duration US Treasury Fund potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 1.0636.

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu THBILL v roce 2027 $ 1.1168 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu THBILL v roce 2028 $ 1.1726 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena THBILL v roce 2029 $ 1.2313 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena THBILL v roce 2030 $ 1.2928 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Theo Short Duration US Treasury Fund mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 2.1059.

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Theo Short Duration US Treasury Fund mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 3.4303.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 1.013
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0636
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1168
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1726
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2313
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2928
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3575
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4253
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 1.4966
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5714
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6500
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7325
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8192
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9101
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0056
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1059
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 1.013
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 1.0131
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 1.0139
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 1.0171
    0.41%
Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na dnešek

Předpokládaná cena THBILL dne November 2, 2025(Dnes) je $1.013. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny THBILL při použití zadaného5% ročního růstu $1.0131. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny THBILL při použití 5% roční míry růstu $1.0139. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena THBILL $1.0171. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Theo Short Duration US Treasury Fund

$ 156.44M
$ 156.44M$ 156.44M

154.49M
154.49M 154.49M

Nejnovější cena THBILL je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu THBILL je kromě toho 154.49M a celková tržní kapitalizace činí $ 156.44M.

Historická cena Theo Short Duration US Treasury Fund

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Theo Short Duration US Treasury Fund na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Theo Short Duration US Treasury Fund 1.013 USD. Objem Theo Short Duration US Treasury Fund(THBILL) v oběhu je 154.49M THBILL, takže tržní kapitalizace je $156,438,901.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    0.27%
    $ 0.002685
    $ 1.015
    $ 1.006
  • 7 d
    -0.07%
    $ -0.000770
    $ 1.0182
    $ 1.0058
  • 30 dní
    0.69%
    $ 0.006960
    $ 1.0182
    $ 1.0058
Výkon za 24 h

Theo Short Duration US Treasury Fund za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0.002685, což odráží změnu hodnoty v 0.27%.

Výkon za 7 d

Token Theo Short Duration US Treasury Fund se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $1.0182 a minimu ve výši $1.0058. Zaznamenal změnu ceny o -0.07%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu THBILL na trhu.

Výkon za 30 h

U Theo Short Duration US Treasury Fund za poslední měsíc došlo k 0.69% změně, což představuje přibližně $0.006960 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u THBILL v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)?

Modul předpovědi cen Theo Short Duration US Treasury Fund je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny THBILL na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Theo Short Duration US Treasury Fund v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu THBILL, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Theo Short Duration US Treasury Fund. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost THBILL.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb THBILL a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Theo Short Duration US Treasury Fund.

Proč je předpověď ceny THBILL důležitá?

Předpovědi cen pro THBILL jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu THBILL?
Podle vašich předpovědí dosáhne token THBILL ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu THBILL na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) dosáhne předpokládaná cena tokenu THBILL ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 THBILL v roce 2026?
Cena 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu THBILL zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu THBILL v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 THBILL.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu THBILL v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu THBILL v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 THBILL v roce 2030?
Cena 1 Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu THBILL zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu THBILL pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 THBILL.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.