Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu stockcoin pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste STOCKCOIN v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu stockcoin
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu stockcoin
0.00%
USD
Aktuální
Předpověď
Předpověď ceny stockcoin (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token stockcoin potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.000170.

Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token stockcoin potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.000179.

Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu STOCKCOIN v roce 2027 $ 0.000187 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu STOCKCOIN v roce 2028 $ 0.000197 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena STOCKCOIN v roce 2029 $ 0.000207 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena STOCKCOIN v roce 2030 $ 0.000217 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena stockcoin mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.000354.

Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena stockcoin mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.000577.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.000170
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000179
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000187
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000197
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000207
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000217
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000228
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000239
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.000251
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000264
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000277
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000291
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000306
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000321
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000337
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000354
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny stockcoin pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 2, 2025(Dnes)
    $ 0.000170
    0.00%
  • November 3, 2025(Zítra)
    $ 0.000170
    0.01%
  • November 9, 2025(Tento týden)
    $ 0.000170
    0.10%
  • December 2, 2025(30 dní)
    $ 0.000171
    0.41%
Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) na dnešek

Předpokládaná cena STOCKCOIN dne November 2, 2025(Dnes) je $0.000170. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) na zítřek

Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny STOCKCOIN při použití zadaného5% ročního růstu $0.000170. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) na tento týden

Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny STOCKCOIN při použití 5% roční míry růstu $0.000170. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny stockcoin (STOCKCOIN) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena STOCKCOIN $0.000171. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky stockcoin

--

$ 174.72K
$ 174.72K$ 174.72K

999.21M
999.21M 999.21M

--

Nejnovější cena STOCKCOIN je --. Za 24 hodin došlo ke změně o 0.00%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí --.
Objem v oběhu STOCKCOIN je kromě toho 999.21M a celková tržní kapitalizace činí $ 174.72K.

Historická cena stockcoin

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně stockcoin na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena stockcoin 0.000170 USD. Objem stockcoin(STOCKCOIN) v oběhu je 999.21M STOCKCOIN, takže tržní kapitalizace je $174,723.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    -3.16%
    $ 0
    $ 0.000180
    $ 0.000168
  • 7 d
    -18.59%
    $ -0.000031
    $ 0.000497
    $ 0.000165
  • 30 dní
    -66.39%
    $ -0.000113
    $ 0.000497
    $ 0.000165
Výkon za 24 h

stockcoin za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0, což odráží změnu hodnoty v -3.16%.

Výkon za 7 d

Token stockcoin se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.000497 a minimu ve výši $0.000165. Zaznamenal změnu ceny o -18.59%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu STOCKCOIN na trhu.

Výkon za 30 h

U stockcoin za poslední měsíc došlo k -66.39% změně, což představuje přibližně $-0.000113 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u STOCKCOIN v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Jak funguje modul předpovědi ceny stockcoin (STOCKCOIN)?

Modul předpovědi cen stockcoin je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny STOCKCOIN na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně stockcoin v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu STOCKCOIN, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu stockcoin. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost STOCKCOIN.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb STOCKCOIN a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu stockcoin.

Proč je předpověď ceny STOCKCOIN důležitá?

Předpovědi cen pro STOCKCOIN jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu STOCKCOIN?
Podle vašich předpovědí dosáhne token STOCKCOIN ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu STOCKCOIN na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu stockcoin (STOCKCOIN) dosáhne předpokládaná cena tokenu STOCKCOIN ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 STOCKCOIN v roce 2026?
Cena 1 stockcoin (STOCKCOIN) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu STOCKCOIN zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu STOCKCOIN v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu stockcoin (STOCKCOIN) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 STOCKCOIN.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu STOCKCOIN v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token stockcoin (STOCKCOIN) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu STOCKCOIN v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token stockcoin (STOCKCOIN) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 STOCKCOIN v roce 2030?
Cena 1 stockcoin (STOCKCOIN) je dnes --. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu STOCKCOIN zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu STOCKCOIN pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu stockcoin (STOCKCOIN) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 STOCKCOIN.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.