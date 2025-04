Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Newmoney AI na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Newmoney AI 0 USD. Objem Newmoney AI(NEW) v oběhu je 925.14M NEW, takže tržní kapitalizace je $84.83K.

Newmoney AI za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $--, což odráží změnu hodnoty v 17.81%.

Token Newmoney AI se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.000091 a minimu ve výši $0.000060. Zaznamenal změnu ceny o 20.11%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu NEW na trhu.

U Newmoney AI za poslední měsíc došlo k 51.07% změně, což představuje přibližně $-- k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u NEW v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.