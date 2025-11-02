Předpověď ceny HARLOD (HARLOD) (USD)
Získejte předpovědi ceny tokenu HARLOD pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste HARLOD v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.
*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.
Předpověď ceny HARLOD (USD) pro roky 2025-2050
Na základě vaší předpovědi by mohl token HARLOD potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.Předpověď ceny HARLOD (HARLOD) pro rok 2026 (příští rok)
Na základě vaší předpovědi by mohl token HARLOD potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.Předpověď ceny HARLOD (HARLOD) pro rok 2027 (za 2 roky)
Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu HARLOD v roce 2027 $ 0 s mírou růstu ve výši 10.25%.Předpověď ceny HARLOD (HARLOD) pro rok 2028 (za 3 roky)
Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu HARLOD v roce 2028 $ 0 s mírou růstu ve výši 15.76%.Předpověď ceny HARLOD (HARLOD) pro rok 2029 (za 4 roky)
Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena HARLOD v roce 2029 $ 0 s mírou růstu ve výši 21.55%.Předpověď ceny HARLOD (HARLOD) pro rok 2030 (za 5 let)
Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena HARLOD v roce 2030 $ 0 s mírou růstu ve výši 27.63%.Předpověď ceny HARLOD (HARLOD) pro rok 2040 (za 15 let)
V roce 2040 by cena HARLOD mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.Předpověď ceny HARLOD (HARLOD) pro rok 2050 (za 25 let)
V roce 2050 by cena HARLOD mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.
- 2025$ 00.00%
- 2026$ 05.00%
- 2027$ 010.25%
- 2028$ 015.76%
- 2029$ 021.55%
- 2030$ 027.63%
- 2031$ 034.01%
- 2032$ 040.71%
- 2033$ 047.75%
- 2034$ 055.13%
- 2035$ 062.89%
- 2036$ 071.03%
- 2037$ 079.59%
- 2038$ 088.56%
- 2039$ 097.99%
- 2040$ 0107.89%
Krátkodobá předpověď ceny HARLOD pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní
- November 2, 2025(Dnes)$ 00.00%
- November 3, 2025(Zítra)$ 00.01%
- November 9, 2025(Tento týden)$ 00.10%
- December 2, 2025(30 dní)$ 00.41%
Předpokládaná cena HARLOD dne
Na November 3, 2025(Zítra) je předpověď ceny HARLOD při použití zadaného
Do November 9, 2025(Tento týden) je předpověď ceny HARLOD při použití
Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena HARLOD
Aktuální cenové statistiky HARLOD
--
--
Historická cena HARLOD
Podle nejnovějších údajů získaných ohledně HARLOD na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena HARLOD 0 USD. Objem HARLOD(HARLOD) v oběhu je
- 24 hod-65.88%$ 0$ 0$ 0
- 7 d-39.00%$ 0$ 0.000082$ 0.000027
- 30 dní-23.95%$ 0$ 0.000082$ 0.000027
HARLOD za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši
Token HARLOD se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši
U HARLOD za poslední měsíc došlo k
Jak funguje modul předpovědi ceny HARLOD (HARLOD)?
Modul předpovědi cen HARLOD je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny HARLOD na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.
Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně HARLOD v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.
Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu HARLOD, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.
Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu HARLOD. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.
Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost HARLOD.
Technické indikátory pro předpověď ceny
Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:
Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.
Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.
Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb HARLOD a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.
Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu HARLOD.
Proč je předpověď ceny HARLOD důležitá?
Předpovědi cen pro HARLOD jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:
Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.
Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.
Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.
Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.
Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.
Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.
Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.
Nejčastější dotazy:
Prohlášení
Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.
Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.
Jaký je váš sentiment ohledně HARLOD?
- Velmi býčí
- Býčí
- Neutrální
- Medvědí
- Velmi medvědí
