Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) (USD)

Získejte předpovědi ceny tokenu Delusional Coin pro roky 2026, 2027, 2028, 2030 a další. Předpovězte, o kolik vzroste DELULU v příštích 5 a více letech. Okamžitě předpovídejte budoucí cenové scénáře na základě tržních trendů a nálad.

Zadejte číslo v rozmezí od -100 do 1,000, abyste předpověděli cenu tokenu Delusional Coin
%

*Odmítnutí odpovědnosti: Všechny předpovědi cen jsou založeny na údajích poskytnutých uživateli.

Predikce budoucího kurzu Delusional Coin
$0.00011566
$0.00011566$0.00011566
+4.69%
USD
Aktuální
Předpověď
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 23:52:28 (UTC+8)

Předpověď ceny Delusional Coin (USD) pro roky 2025-2050

Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) pro rok 2025 (letošní rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Delusional Coin potenciálně vzrůst o 0.00%. V roce 2025 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.000115.

Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) pro rok 2026 (příští rok)

Na základě vaší předpovědi by mohl token Delusional Coin potenciálně vzrůst o 5.00%. V roce 2026 by mohl dosáhnout obchodní ceny $ 0.000121.

Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) pro rok 2027 (za 2 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu DELULU v roce 2027 $ 0.000127 s mírou růstu ve výši 10.25%.

Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) pro rok 2028 (za 3 roky)

Podle modulu předpovědi cen je prognózovaná budoucí cena tokenu DELULU v roce 2028 $ 0.000133 s mírou růstu ve výši 15.76%.

Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) pro rok 2029 (za 4 roky)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena DELULU v roce 2029 $ 0.000140 s mírou růstu ve výši 21.55%.

Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) pro rok 2030 (za 5 let)

Podle výše uvedeného modulu předpovědi cen činí cílová cena DELULU v roce 2030 $ 0.000147 s mírou růstu ve výši 27.63%.

Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) pro rok 2040 (za 15 let)

V roce 2040 by cena Delusional Coin mohla potenciálně vzrůst o 107.89%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.000240.

Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) pro rok 2050 (za 25 let)

V roce 2050 by cena Delusional Coin mohla potenciálně vzrůst o 238.64%. Mohl by dosáhnout obchodní ceny $ 0.000391.

Rok
Cena
Růst
  • 2025
    $ 0.000115
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000121
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000127
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000133
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000140
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000147
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000154
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000162
    40.71%
Rok
Cena
Růst
  • 2033
    $ 0.000170
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000179
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000188
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000197
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000207
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000218
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000228
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000240
    107.89%
Zobrazit více

Krátkodobá předpověď ceny Delusional Coin pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • November 1, 2025(Dnes)
    $ 0.000115
    0.00%
  • November 2, 2025(Zítra)
    $ 0.000115
    0.01%
  • November 8, 2025(Tento týden)
    $ 0.000115
    0.10%
  • December 1, 2025(30 dní)
    $ 0.000116
    0.41%
Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) na dnešek

Předpokládaná cena DELULU dne November 1, 2025(Dnes) je $0.000115. Tato projekce odráží vypočtený výsledek poskytnutého procenta růstu a dává uživatelům přehled o potenciálním vývoji cen pro dnešní den.

Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) na zítřek

Na November 2, 2025(Zítra) je předpověď ceny DELULU při použití zadaného5% ročního růstu $0.000115. Tyto výsledky nabízí odhadovaný výhled hodnoty tokenu na základě zvolených parametrů.

Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) na tento týden

Do November 8, 2025(Tento týden) je předpověď ceny DELULU při použití 5% roční míry růstu $0.000115. Tato týdenní prognóza se vypočítává na základě stejného procenta růstu, aby poskytla představu o potenciálním vývoji cen v nadcházejících dnech.

Předpověď ceny Delusional Coin (DELULU) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu je předpokládaná cena DELULU $0.000116. Tato předpověď je odvozena na základě vstupního údaje o ročním růstu v 5%, aby bylo možné odhadnout, jaká by mohla být hodnota tokenu za měsíc

Aktuální cenové statistiky Delusional Coin

$ 0.00011566
$ 0.00011566$ 0.00011566

+4.69%

--
----

--
----

$ 53.92K
$ 53.92K$ 53.92K

--

Nejnovější cena DELULU je $ 0.00011566. Za 24 hodin došlo ke změně o +4.69%, přičemž 24hodinový objem obchodování činí $ 53.92K.
Objem v oběhu DELULU je kromě toho -- a celková tržní kapitalizace činí --.

Jak nakupovat Delusional Coin (DELULU)

Chcete nakoupit DELULU? Nyní můžete nakupovat DELULU pomocí kreditní karty, bankovního převodu, P2P a mnoha dalších platebních metod. Přečtěte si, jak nakupovat Delusional Coin a začít tak na MEXC!

Zjistěte, jak nakupovat DELULU nyní

Historická cena Delusional Coin

Podle nejnovějších údajů získaných ohledně Delusional Coin na stránce s aktuálními cenami je aktuální cena Delusional Coin 0.000115 USD. Objem Delusional Coin(DELULU) v oběhu je 0.00 DELULU, takže tržní kapitalizace je $--.

Období
Změnit(%)
Změnit(USD)
Vysoká
Nízká
  • 24 hod
    0.05%
    $ 0.000005
    $ 0.000132
    $ 0.000108
  • 7 d
    -0.33%
    $ -0.000057
    $ 0.000182
    $ 0.000103
  • 30 dní
    -0.03%
    $ -0.000003
    $ 0.000282
    $ 0.000042
Výkon za 24 h

Delusional Coin za posledních 24 hodin vykázal pohyb ceny ve výši $0.000005, což odráží změnu hodnoty v 0.05%.

Výkon za 7 d

Token Delusional Coin se za posledních 7 dní obchodoval na maximu ve výši $0.000182 a minimu ve výši $0.000103. Zaznamenal změnu ceny o -0.33%. Tento nedávný trend ukazuje potenciál dalšího pohybu DELULU na trhu.

Výkon za 30 h

U Delusional Coin za poslední měsíc došlo k -0.03% změně, což představuje přibližně $-0.000003 k jeho hodnotě. To naznačuje, že by u DELULU v blízké budoucnosti mohlo dojít k dalším změnám ceny.

Podívejte se na kompletní historii cen tokenu Delusional Coin, abyste získali podrobné informace o trendech na MEXC

Zobrazit celou historii cen tokenu DELULU

Jak funguje modul předpovědi ceny Delusional Coin (DELULU)?

Modul předpovědi cen Delusional Coin je uživatelsky přívětivý nástroj, který vám pomůže odhadnout potenciální budoucí ceny DELULU na základě vašich vlastních předpokladů růstu. Ať už jste zkušený obchodník, nebo zvědavý investor, tento modul nabízí jednoduchý a interaktivní způsob, jak předpovědět budoucí hodnotu tokenu.

1. Zadejte svou předpověď růstu

Začněte zadáním požadovaného procenta růstu, které může být kladné nebo záporné v závislosti na vašem výhledu ohledně trhu. To může odrážet vaše očekávání ohledně Delusional Coin v příštím roce, pěti letech nebo dokonce desetiletích.

2. Výpočet budoucí ceny

Po zadání míry růstu klikněte na tlačítko Vypočítat. Modul okamžitě vypočítá předpokládanou budoucí cenu DELULU, čímž získáte přehlednou vizualizaci toho, jak vaše předpověď ovlivní hodnotu tokenu v čase.

3. Prozkoumejte různé scénáře

Můžete experimentovat s různými mírami růstu a zjistit, jak mohou různé tržní podmínky ovlivnit cenu Delusional Coin. Tato flexibilita vám umožní analyzovat jak optimistické, tak konzervativní předpovědi, což vám pomůže dělat informovanější rozhodnutí.

4. Sentiment uživatelů a informace z komunity

Modul také integruje data o sentimentu uživatelů, takže můžete porovnávat své předpovědi s předpověďmi ostatních uživatelů. Tento společný příspěvek nabízí cenné informace na to, jak komunita vnímá budoucnost DELULU.

Technické indikátory pro předpověď ceny

Pro zvýšení přesnosti předpovědi využívá modul řadu technických ukazatelů a tržních dat. Patří mezi ně:

Exponenciální klouzavé průměry (EMA): Pomáhá sledovat cenový trend tokenu tím, že vyhlazuje výkyvy a nabízí přehled o možných zvratech trendu.

Bollingerova pásma: Měří volatilitu trhu a identifikuje potenciální podmínky překoupení nebo přeprodání.

Index relativní síly (RSI): Vyhodnocuje pohyb DELULU a určuje, zda je v býčí nebo medvědí fázi.

Klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD) Vyhodnocuje sílu a směr cenových pohybů, aby identifikoval potenciální vstupní a výstupní body. Kombinací těchto indikátorů s tržními daty v reálném čase modul nabízí dynamickou předpověď ceny, která vám pomůže získat hlubší vhled do budoucího potenciálu Delusional Coin.

Proč je předpověď ceny DELULU důležitá?

Předpovědi cen pro DELULU jsou klíčové z několika důvodů a investoři se jimi zabývají z různých důvodů:

Vývoj investiční strategie: Předpovědi pomáhají investorům formulovat strategie. Díky odhadu budoucích cen se mohou rozhodnout, kdy kryptoměnu koupit, prodat nebo držet.

Posouzení rizik: Pochopení potenciálních pohybů cen umožňuje investorům posoudit riziko spojené s konkrétním kryptoaktivem. To má zásadní význam na řízení a zmírnění případných ztrát.

Analýza trhu: Součástí předpovědí je často i analýza tržních trendů, zpráv a historických dat. Tato komplexní analýza pomáhá investorům pochopit dynamiku trhu a faktory ovlivňující změny cen.

Diverzifikace portfolia: Díky předpovědi, které kryptoměny by mohly mít dobrou výkonnost, mohou investoři odpovídajícím způsobem diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi různá aktiva.

Dlouhodobé plánování: Investoři usilující o dlouhodobé zisky spoléhají se při identifikaci kryptoměn s potenciálem budoucího růstu na předpovědi.

Psychologická připravenost: Znalost možných cenových scénářů investory emocionálně i finančně připraví na volatilitu trhu.

Zapojení komunity: Předpovědi cen kryptoměn často vyvolávají diskuse v rámci komunity investorů, což vede k širšímu porozumění a kolektivnímu pochopení tržních trendů.

Nejčastější dotazy:

Vyplatí se nyní investovat do tokenu DELULU?
Podle vašich předpovědí dosáhne token DELULU ke dni undefined hodnoty --, určitě proto stojí za zvážení.
Jaká je předpověď ceny tokenu DELULU na příští měsíc?
Podle nástroje pro předpovídání cen tokenu Delusional Coin (DELULU) dosáhne předpokládaná cena tokenu DELULU ke dni undefined hodnoty --.
Kolik bude stát 1 DELULU v roce 2026?
Cena 1 Delusional Coin (DELULU) je dnes $0.000115. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu DELULU zvýší o 0.00% a v roce 2026 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpokládaná cena tokenu DELULU v roce 2027?
Předpokládá se, že cena tokenu Delusional Coin (DELULU) poroste ročně o 0.00% a že tak do roku 2027 dosáhne ceny -- za 1 DELULU.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu DELULU v roce 2028?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Delusional Coin (DELULU) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2028 činí --.
Jaká je odhadovaná cílová cena tokenu DELULU v roce 2029?
Podle vašich vstupních údajů pro předpověď cen token Delusional Coin (DELULU) poroste o 0.00% odhadovaná cílová cena v roce 2029 činí --.
Kolik bude stát 1 DELULU v roce 2030?
Cena 1 Delusional Coin (DELULU) je dnes $0.000115. Podle výše uvedeného předpovědního modulu se cena tokenu DELULU zvýší o 0.00% a v roce 2030 tak dosáhne hodnoty --.
Jaká je předpověď ceny tokenu DELULU pro rok 2040?
Předpokládá se, že cena tokenu Delusional Coin (DELULU) bude dosahovat ročního růstu o 0.00% a že tak do roku 2040 dosáhne ceny -- za 1 DELULU.
Prohlášení

Obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn je založen na informacích a zpětné vazbě, které nám poskytli uživatelé MEXC a/nebo jiné zdroje třetích stran. Předkládány jsou vám ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační a ilustrační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Je důležité si uvědomit, že prezentované předpovědi cen nemusí být přesné a nemělo by se s nimi tak zacházet. Budoucí ceny se mohou od prezentovaných předpovědí výrazně lišit a neměli byste se na ně spoléhat při svých investičních rozhodnutích.

Tento obsah by navíc neměl být chápán jako finanční poradenství, ani nemá za cíl doporučovat nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Společnost MEXC není vůči vám žádným způsobem odpovědná za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku odkazování, používání a/nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zveřejněný na našich stránkách s předpověďmi cen kryptoměn. Je nezbytné si uvědomit, že ceny digitálních aktiv podléhají vysokému tržnímu riziku a volatilitě cen. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a není zaručeno, že se vám vrátí původně investovaná částka. V konečném důsledku nesete za svá investiční rozhodnutí výhradní odpovědnost vy a společnost MEXC nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty, které z nich mohou pro vás vyplynout. Mějte na paměti, že minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucího výkonu. Měli byste investovat do produktů, se kterými jste obeznámeni a u kterých chápete související rizika. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím pečlivě zvažte své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem.