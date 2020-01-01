Prohlášení o vyloučení odpovědnosti ohledně produktu Zóna obchodování Meme+
Toto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti v zóně obchodování MEXC Meme+ (dále jen jako „prohlášení o vyloučení odpovědnosti“) se vydává v souvislosti s Prohlášením s informacemi o rizicích společnosti MEXC a tvoří jeho nedílnou součást. Účastí v zóně obchodování Meme+ a souvisejících produktech a akcích stvrzujete, že jste se poradili se svými nezávislými právními poradci, přečetli jste si a pochopili ustanovení obsažená v tomto dokumentu a jste s nimi plně seznámeni.
Produkt Zóna obchodování MEXC Meme+ (dále jen jako „produkt“) je specializovaný nástroj určený pro sofistikované investory s rozsáhlými zkušenostmi na trhu kryptoměn. Produkt s sebou nese výrazně vyšší rizika ve srovnání s jinými typy obchodních produktů nabízených společností MEXC. Tokeny uvedené v rámci tohoto produktu jsou například volatilnější než tradiční kryptoměny, mohou být delistovány rychleji a/nebo častěji než tradiční kryptoměny a mohou být ve srovnání s tradičními kryptoměnami špatně udržovány. Pokud nejste schopni nést absolutní riziko investiční ztráty, nepoužívejte tuto službu a/nebo se neúčastněte žádných souvisejících produktů či služeb.
Nabídkou produktu vystupuje společnost MEXC pouze jako platforma pro zobrazování informací. Veškeré zobrazené materiály a informace pochází z webových stránek třetích stran a lze je k nim přiřadit. Společnost MEXC v žádném případě nestvrzuje ani nezaručuje přesnost a/nebo platnost těchto informací, ať už zprostředkovaně nebo výslovně. Používáním produktu se zavazujete, že jste provedli vlastní hloubkovou kontrolu a průzkum týkající se svého investičního rozhodnutí a že jste se v případě potřeby poradili se svými finančními, právními nebo daňovými poradci. Společnost MEXC a její partneři nenesou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v průběhu vašich investičních aktivit.