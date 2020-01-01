Váš nejjednodušší způsob, jak se dostat k včasným investičním příležitostem na chainu!
Zalistováno
Již brzy
Co jsou meme coiny?
Meme coiny jsou jako zábava světa kryptoměn. Vznikají na základě internetové kultury, vtipů a memů a často začínají jako hravé, nenápadné tokeny inspirované téměř čímkoli. Například virální obrázek psa se stal coinem DOGE, nejžhavějším meme coinem, podobně jako některé trendy internetové memy jako CHILLGUY.
I přes svůj humoristický původ jsou meme coiny proslulé svými cenovými výkyvy a pozdvižením. Ačkoli možná nenabízí stejnou užitečnost nebo dlouhodobou vizi jako zavedené kryptoměny (například BTC), jejich přitažlivost je dána komunitou a divokou jízdou, kterou přináší. Ať už jste tu kvůli memům, nebo kvůli další velké věci, meme coiny jsou zábavnou a nepředvídatelnou součástí kryptoměnového prostředí.