BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
CHZ Frenzy
Přečtěte si, jak nakupovat Tordess (TDS) na MEXC! Podrobný průvodce nákupem pomocí kreditní karty, bankovního převodu a P2P. Navštivte ho ještě dnes!Přečtěte si, jak nakupovat Tordess (TDS) na MEXC! Podrobný průvodce nákupem pomocí kreditní karty, bankovního převodu a P2P. Navštivte ho ještě dnes!

Více informací o TDS

Informace o ceně TDS

Co je to TDS

Oficiální webové stránky TDS

Tokenomika pro TDS

Předpověď cen TDS

Historie TDS

Průvodce nákupem (TDS)

Převodník TDS na fiat měnu

TDS Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Tordess

Průvodce nákupem Tordess (TDS)

MEXC vám pomůže udělat první krok ke kryptoměnové gramotnosti. Objevte našeho průvodce nákupem kryptoměny Tordess (TDS) na centralizovaných burzách, jako je MEXC.
$0.01103
$0.01103$0.01103
+0.09%
Podívejte se na to komplexně! Podívejte se na ceny TDS a grafy.

Jak nakupovat Tordess?

Přečtěte si, jak nakupovat Tordess (TDS) na MEXC! Tento průvodce se zabývá tím, jak nakupovat Tordess na MEXC a začít obchodovat Tordess na kryptoměnové platformě, které důvěřují miliony lidí.

Krok 1

Zaregistrujte si účet a dokončete KYC

Nejprve si na MEXC založte účet a dokončete KYC. Můžete tak učinit na oficiálních webových stránkách MEXC nebo v aplikaci MEXC pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy.
Krok 2

Přidejte USDT, USDC nebo USDE do své peněženky

USDT, USDC a USDE usnadňují obchodování na MEXC. USDT, USDC a USDE můžete nakupovat bankovním převodem, OTC nebo prostřednictvím P2P obchodování.
Krok 3

Přejděte na stránku spotového obchodování

Na webových stránkách MEXC klikněte na tlačítko Spot na horní liště a vyhledejte požadované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

Díky více než 2729 tokenům, které jsou k dispozici, si můžete snadno koupit Bitcoin, Ethereum a jiné trendy tokeny.
Krok 5

Dokončete svůj nákup

Zadejte částku tokenů nebo její ekvivalent v místní měně. Klikněte na tlačítko Koupit a kryptoměna Tordess bude okamžitě připsána do vaší peněženky.
Průvodce nákupem Tordess (TDS)

Proč nakupovat Tordess na MEXC?

MEXC je známá svou spolehlivostí, hlubokou likviditou a širokým výběrem tokenů. Díky tomu jsme jedna z nejlepších kryptoměnových platforem, kde můžete nakupovat Tordess.

Získejte přístup k více než 2,800 tokenům, což je jeden z nejširších dostupných možností výběru
Nejrychlejší listingy tokenů mezi centralizovanými burzami
Více než 100 platebních metod, ze kterých můžete vybírat
Nejnižší poplatky v odvětví kryptoměn
Proč nakupovat Tordess na MEXC?

Připojte se k milionům uživatelů a nakupujte Tordess na MEXC ještě dnes.

Nakupujte Tordess s využitím více než 100 platebních metod

MEXC podporuje více než 100 platebních možností, což usnadňuje nákup Tordess (TDS) odkudkoli na světě. Ať už dáváte přednost tradičním metodám, nebo místním platebním kanálům, najdete u nás způsob, který vám bude vyhovovat. Prozkoumejte různé platební metody, jak nakoupit krypto na MEXC!

Tři nejlepší platební metody při nákupu Tordess

Kreditní/debetní karty

Kreditní/debetní karty

Nakupujte Tordess okamžitě pomocí karet Visa nebo Mastercard. Jedná se o nejrychlejší a nejbezpečnější možnost pro obchodníky s kryptoměnami. Vyžaduje to pouze absolvovat KYC ověření.

Bankovní převody

Bankovní převody

V případě větších nákupů Tordess je ideální nakupovat kryptoměny bankovním převodem! Tento způsob nabízí spolehlivé vypořádání prostřednictvím globálních sítí, jako je SEPA, SWIFT, a místních sítí v závislosti na regionu.

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P)

Využijte tržiště P2P na MEXC a nakupujte Tordess přímo od ostatních uživatelů za preferovanou místní měnu. Finanční prostředky jsou bezpečně uloženy v úschově a uvolněny až po potvrzení platby, obvykle do 30 minut.

Další místní možnosti platby

Další místní možnosti platby

MEXC také podporuje regionální metody, jako jsou PIX, PayNow, GCash a další, v závislosti na zemi. Nakupte krypto okamžitě ve 3 snadných krocích

Další tři způsoby, jak snadno získat Tordess

MEXC Pre-Market

MEXC Pre-Market

Nakupujte nebo prodávejte Tordess před oficiálním uvedením na burzu prostřednictvím pre-market obchodování na MEXC. Tato možnost vám umožňuje získat tokeny předem, takže získáte náskok před ostatními, kteří je budou obchodovat až na spotovém trhu. Kromě toho jsou všechny obchody chráněny a vypořádány automaticky po zalistování.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Získejte včasný přístup k novým tokenovým projektům díky MEXC Launchpad. Stakováním na MX nebo USDT můžete získat alokace tokenů dříve, než se dostanou na volný trh, často za velmi výhodné ceny!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Plňte jednoduché úkoly na platformě a získávejte airdropy Tordess zdarma s MEXC Airdrop+. Účastněte se každodenních úkolů a výzev, abyste splnili podmínky. Je to snadný a bezplatný způsob, jak rozšířit své kryptoměnové portfolio a objevovat nové tokeny.

Bez ohledu na metodu jsou vaše transakce chráněny vícevrstvými bezpečnostními protokoly a blokováním sazeb v reálném čase. MEXC zajišťuje bezpečný, rychlý a dostupný nákup Tordess.

Kde koupit Tordess (TDS)

Možná vás zajímá, kde si můžete snadno koupit Tordess (TDS). Odpověď ale závisí na vašich platebních preferencích a zkušenostech s obchodováním. Na kryptoměnové platformě můžete nakupovat TDS pomocí metod, jako je kreditní karta, Apple Pay nebo bankovní převod. Alternativně můžete nakupovat TDS také na blockchainu prostřednictvím DEX nebo P2P!

Centralizované burzy (CEX) - místo, kde se začátečníci vydávají na svou cestu světem kryptoměn
Decentralizované burzy (DEX) - pro pokročilé uživatele, kteří dávají přednost kontrole
P2P platformy (Peer-to-Peer) - pro flexibilní uživatele, kteří chtějí řídit rizika

Centralizované burzy (CEX) - místo, kde se začátečníci vydávají na svou cestu světem kryptoměn

Centralizované burzy, jako je MEXC, jsou často nejpřívětivějším řešením pro začátečníky. TDS můžete nakupovat přímo pomocí kreditních karet, Apple Pay, bankovních převodů nebo stablecoinů. Burzy CEX také nabízejí transparentní ceny, pokročilé zabezpečení a přístup k nástrojům, jako jsou cenové grafy Tordess v reálném čase a historie obchodování.

Jak nakupovat prostřednictvím CEX:

  1. Krok 1
    Přidejte se k MEXC

    Vytvořit si účet a dokončit ověření totožnosti (KYC).

  2. Krok 2
    Vklad

    Vložit prostředky pomocí fiat nebo kryptoměny.

  3. Krok 3
    Hledat

    Vyhledat TDS v sekci obchodování.

  4. Krok 4
    Obchodovat

    Zadat nákupní objednávku za tržní nebo limitní cenu.

Decentralizované burzy (DEX) - pro pokročilé uživatele, kteří dávají přednost kontrole

TDS si také můžete koupit na decentralizovaných burzách, pokud je k dispozici na blockchainu. Burzy DEX, jako je DEX+ společnosti MEXC, Uniswap nebo PancakeSwap, umožňují přímé obchodování z peněženky do peněženky bez zprostředkovatelů, i když je třeba se vypořádat s gas poplatky a slippage.

Jak nakupovat přes DEX:

  1. Krok 1
    Nastavit peněženku

    Nainstalujte si Web3 peněženku, jako je MetaMask, a převeďte do ní podporovaný základní token (např. ETH nebo BNB).

  2. Krok 2
    Připojit

    Přejděte na platformu DEX a připojte svou peněženku.

  3. Krok 3
    Swap

    Vyhledejte TDS a potvrďte kontrakt tokenu.

  4. Krok 4
    Potvrdit obchod

    Zadejte částku, zkontrolujte slippage a schvalte transakci na blockchainu.

P2P platformy (Peer-to-Peer) - pro flexibilní uživatele, kteří chtějí řídit rizika

Pokud chcete nakupovat TDS pomocí místních platebních metod, jsou skvělou volbou právě P2P platformy. P2P tržiště na MEXC umožňuje nakupovat kryptoměny přímo od ověřených uživatelů s podporou bankovních převodů, elektronických peněženek nebo dokonce hotovosti.

Jak nakupovat přes P2P:

  1. Krok 1
    Získat MEXC

    Vytvořte si bezplatný účet MEXC a dokončete KYC ověření.

  2. Krok 2
    Přejít na P2P

    Přejděte do sekce P2P a vyberte místní měnu.

  3. Krok 3
    Vyberte si prodejce

    Vyberte si ověřeného prodejce, který podporuje vámi požadovanou platební metodu.

  4. Krok 4
    Dokončit platbu

    Zaplaťte přímo a po potvrzení se bude vaše krypto uvolněno do vaší peněženky MEXC.

Pokud hledáte nejlepší místo pro nákup Tordess (TDS), centralizované platformy jako MEXC nabízí nejjednodušší a nejbezpečnější cestu, zejména pokud používáte kreditní kartu, Apple Pay nebo fiat. Burzy DEX nabízí flexibilitu uživatelům na blockchainu, zatímco P2P platformám dávají přednost především ti, kteří potřebují využívat místní měny.
Ať už se rozhodnete jakkoli, vytvořte si bezplatný účet a začněte na MEXC bez obav ještě dnes.

Informace o Tordess (TDS)

Unlock substantial trading capital with minimal personal risk and retain 90% of your profits. Join a community of traders learning to manage risk and trade for long-term gains, and secure funding to focus on your strategy.

Oficiální webové stránky:https://tordess.com
Block Explorer:https://bscscan.com/token/0x82f0508797a7167add9274b3aee4293158a8645e

Jaké tokeny nakupují obchodníci tento týden?

Toto jsou nejžhavější trendy tokeny tohoto týdne, které si získávají obrovskou pozornost! Prozkoumejte tyto tokeny a mnoho dalších na MEXC. Obchodujte s velmi nízkými poplatky a získejte přístup k nejrozsáhlejší likviditě.

Videoprůvodci vysvětlující, jak nakupovat Tordess

Naučit se nakupovat kryptoměny je snazší, když vidíte každý krok. Naše videonávody pro začátečníky vás provedou celým procesem nákupu Tordess pomocí karty, bankovního převodu nebo P2P. Každé video je jasné, bezpečné a snadno sledovatelné, ideální pro ty, kteří se nejlépe učí na základě vizuálních podnětů.
Sledujte hned teď a začněte investovat do Tordess na MEXC.

  • Videoprůvodce: Jak nakupovat Tordess pomocí debetní/kreditní karty

    Hledáte nejrychlejší způsob, jak koupit Tordess? Zjistěte, jak na MEXC okamžitě nakupovat TDS pomocí debetní nebo kreditní karty. Tato metoda je ideální pro začátečníky, kteří chtějí rychlost a bezproblémovou zkušenost.

  • Videoprůvodce: Jak nakupovat Tordess za fiat s využitím P2P obchodování

    Chcete raději nakupovat Tordess přímo od ostatních uživatelů? Naše platforma pro P2P obchodování vám umožňuje bezpečně směnit fiat za TDS s využitím více platebních metod. Podívejte se na tento návod a zjistěte, jak bezpečně nakupovat kryptoměny pomocí MEXC P2P.

  • Videoprůvodce: Jak nakupovat TDS prostřednictvím spotového obchodování

    Chcete mít nákupy kryptoměny Tordess plně pod kontrolou? Spotové obchodování umožňuje nakupovat TDS za tržní cenu nebo nastavit limit orders pro lepší obchodování. Toto video vysvětluje vše, co potřebujete vědět o obchodování s BTC na MEXC Spot.

Nakupujte Tordess s extrémně nízkými poplatky na MEXC

Nákup Tordess (TDS) na MEXC znamená vyšší hodnotu za vaše peníze. Jako jedna z kryptoměnových platforem s nejnižšími poplatky na trhu vám MEXC pomůže snížit náklady již od prvního obchodu.

Poplatky za spotové obchodování:
--
Maker
--
Taker
Poplatky za obchodování s futures:
--
Maker
--
Taker

Podívejte se na konkurenční poplatky za obchodování na MEXC

Kromě toho můžete díky akci Festival nulových poplatků na MEXC obchodovat s vybranými spotovými tokeny zcela bez poplatků.

Pět nejlepších obchodovatelných párů s nulovým poplatkem, které stojí za nákup

Futures
Obchodovatelný párCenaZměnit
No Data
Spot
Obchodovatelný párCenaZměnit
No Data

Začněte nakupovat Tordess ještě dnes - a užívejte si více kryptoměn s nižšími poplatky.

TordessTordess Price
$0.01103
$0.01103$0.01103
+0.09%
Za posledních 24 hodin uživatelé MEXC nakoupili 0.000 TDS, celkem 0.000 USDT.

Komplexní likvidita

    Zdroj dat: Oficiální veřejné údaje z různých burz |
    Analýza likvidity třetích stran:
    TokenInsight
    Simplicity Group

    Tři nejlepší strategie pro nákup Tordess (TDS)

    Chytré investování začíná dobrým plánem. Použití jasné strategie může pomoci snížit emotivní rozhodnutí, řídit tržní riziko a časem si vybudovat důvěru.

    Zde jsou tři oblíbené strategie, jak nakupovat Tordess:

    1.Průměrování nákladů (DCA)

    Investujte v pravidelných intervalech fixní částku do TDS bez ohledu na tržní cenu. Tím v průběhu času vyrovnáte cenovou volatilitu.

    2.Vstup na základě trendu

    Vstupte na trh, když TDS vykazuje známky vzestupného trendu nebo prolomení klíčových úrovní odporu. Tento přístup se zaměřuje spíše na potvrzení než na přesné načasování dna.

    3.Postupné nákupy

    Zadejte několik nákupních objednávek za různé ceny. Tím se rozloží riziko vstupu a umožní ti to účastnit se na různých úrovních trhu.

    Každá strategie odpovídá různým rizikovým profilům a tržním podmínkám. Před investicí do Tordess nebo do jakéhokoli kryptoměnového aktiva si vždy udělejte vlastní průzkum (DYOR).

    Jak bezpečně ukládat Tordess

    Po nákupu Tordess (TDS) je dalším důležitým krokem zajištění aktiv. Uložení tokenu je naštěstí celkem snadné.

    Možnosti ukládání na MEXC:

    Peněženka MEXC

    Vaše TDS se automaticky uloží do peněženky účtu MEXC. Prostředky jsou chráněny dvoufaktorovým ověřováním (2FA), pokročilým šifrováním a infrastrukturou offline úložiště.

    Externí peněženky

    TDS můžete také vybírat do osobní peněženky a mít tak naprostou kontrolu. Patří sem softwarové peněženky (např. MetaMask, Trust Wallet) pro každodenní přístup nebo offline peněženky (např. Ledger, Trezor) pro dlouhodobé ukládání s maximálním zabezpečením.

    Pokud kryptoměny uložíte do offline peněženky, budou vaše privátní klíče offline, a vy tím snížíte riziko hackerských nebo phishingových útoků. Je to preferovaná možnost pro uživatele, kteří plánují držet dlouhodobě.

    Vyberte si metodu, která nejlépe odpovídá vašim cílům. MEXC podporuje pohodlí i kontrolu.

    Jak prodávat Tordess (TDS)

    MEXC nabízí několik bezpečných a flexibilních možností prodeje Tordess, ať už jde o vyplacení, změnu tokenů nebo reakci na tržní trendy.

    Spotový trh
    Spotový trh

    Prodávejte TDS okamžitě za tržní cenu nebo si nastavte vlastní limit order. Ideální pro rychlé obchody nebo konverzi na stablecoiny jako USDT.

    P2P obchodování
    P2P obchodování

    Prodávejte TDS přímo ostatním uživatelům a získejte místní měnu prostřednictvím preferované platební metody. Ochrana úschovy společnosti MEXC zajišťuje, že každá transakce je bezpečná a ověřená.

    Pre-market
    Pre-market

    U vybraných tokenů nabízí MEXC pre-market obchodování, díky kterému můžete prodávat před oficiálním zalistováním. Díky tomu mají včasní držitelé jedinečnou výhodu při zjišťování cen a likvidity.

    Nástroj MEXC pro konverzi
    Nástroj MEXC pro konverzi

    Pomocí nástroje MEXC pro konverzi můžete okamžitě konvertovat TDS na USDT, BTC nebo jiné hlavní tokeny. Je ideální pro rychlé konverze na jedno kliknutí s jasnou sazbou a nulovým slippage.

    Každá metoda je podporována pokročilými bezpečnostními systémy společnosti MEXC, systémem pro provádění transakcí v reálném čase a nepřetržitě dostupným oddělením služeb zákazníkům, takže můžete Tordess prodávat s důvěrou.

    Co můžete dělat po zakoupení tokenů TDS?

    Po zakoupení kryptoměn jsou možnosti na MEXC neomezené. Ať už chcete obchodovat na spotovém trhu, prozkoumat obchodování futures nebo získat exkluzivní odměny, MEXC nabízí celou řadu funkcí, které vám pomohou zlepšit vaše zkušenosti s kryptoměnami.

    Všechny potřebné funkce MEXC jsou podpořeny špičkovým zabezpečením a nepřetržitou podporou. Zjistěte nejnovější cenu Tordess (TDS), zkontrolujte předpovědi budoucích cen Tordess nebo se ponořte do historické výkonnosti TDS ještě dnes!

    Rizika kryptoměnových aktiv, která byste měli znát před investováním

    Investování do kryptoměnových aktiv může nabízet vysoké potenciální výnosy, ale se pojí se značnými riziky. Před nákupem Tordess nebo jakékoli jiné kryptoměny je důležité těmto rizikům porozumět.

    Klíčová obchodní rizika, na která je třeba pamatovat:

    Volatilita
    Ceny kryptoměn mohou v krátkých obdobích prudce kolísat, což má vliv na hodnotu vaší investice.
    Regulační nejistota
    Přístup a legálnost mohou ovlivnit změny vládních předpisů nebo nedostatečná ochrana investorů.
    Riziko likvidity
    Některé tokeny mohou mít nízký objem obchodování, což ztěžuje jejich nákup nebo prodej za stabilní ceny.
    Složitost
    Kryptoměnové systémy mohou být obtížně pochopitelné, především pro začátečníky, a to může vést ke špatným rozhodnutím.
    Podvody a nereálný tvrzení
    Vždy si dávejte pozor na záruky, falešné dárky nebo nabídky, které zní příliš dobře na to, než aby to byla pravda.
    Riziko centralizace
    Přílišné spoléhání se na jedno aktivum nebo kategorii vás může vystavit vyšším ztrátám.

    Před investicí do Tordess si nezapomeňte udělat vlastní průzkum (DYOR), seznámit se s projektem i podmínkami na trhu. Informovaná rozhodnutí vedou k lepším výsledkům. Více informací se dozvíte v Crypto Pulse na MEXC. Podívejte se na cenu Tordess (TDS) ještě dnes!

    Horké novinky

    Why does the price of Bitcoin fluctuate? In-depth analysis of the five factors that affect the BTC market

    Bitcoin, as the creator and undisputed king of the cryptocurrency market, every fluctuation in its price touches the hearts of billions of investors worldwide. Many investors who have just entered this field often feel confused: why can the price of Bitcoin sometimes soar like a rocket, and
    September 23, 2025

    Changes in TVL Among Leading DeFi Protocols

    TL;DR TVL is a core DeFi metric that signals liquidity flows and market strength. Ethereum leads with $92B locked, but Solana, BNB Chain, and Layer 2s are rising fast. Key protocols like Aave, Lido, MakerDAO, and Curve drive sentiment and trading signals. Shifts in TVL often foreshadow bullish or
    September 22, 2025

    Powell’s Rate Cuts & ETH ATH: What’s Driving the Market Rally?

    August 22, 2025 — U.S. Federal Reserve Chair Jerome Powell delivered what markets widely interpreted as a strong signal of future rate cuts during his keynote speech at the annual Jackson Hole central banking symposium. Powell referenced the most recent employment statistics, noting that “the data
    August 28, 2025
    Zobrazit více

    Nejčastější dotazy

      1. Jak mohu Tordess koupit hned teď?

    • Pokud chcete nakoupit TDS hned teď, jednoduše si založte zdarma účet MEXC, vložte USDT nebo fiat, přejděte na spotový trh a zadejte nákupní objednávku s použitím tržních nebo limitních cen.

      • 2. Kde si je mohu koupit Tordess?

    • Tordess můžete nakupovat na kryptoměnových platformách, jako je MEXC, která nabízí vysokou likviditu, super nízké poplatky, rychlé provedení a bezproblémový přechod z fiat měny na kryptoměnu, a to vše podpořené bezpečným úložištěm aktiv.

      • 3. Kolik je aktuálně $1,000 v bitcoinech?

    • Hodnota $1,000 v bitcoinech se neustále mění podle aktuální ceny BTC. Zkontrolujte cenu bitcoinu v reálném čase, abyste zjistili aktuální konverzní kurz a věděli, kolik BTC můžete koupit za $1,000.

      • 4. Mohu investovat do Tordess s $10?

    • Ano, do TDS investovat můžete už od $10! MEXC podporuje malé vklady v USDT nebo fiat, takže začátečníci mohou začít bez velkého kapitálu.

      • 5. Kolik je 1 TDS v USDT?

    • Cena 1 TDS v USDT kolísá podle vývoje na trhu. Navštivte stránku cen TDS na MEXC a prohlédněte si aktuální kurzy, grafy a hloubku trhu.

      • 6. Je nákup Tordess bezpečný?

    • Nákup Tordess na MEXC je bezpečný: platforma využívá dvoufaktorovou autentizaci, šifrované úložiště, KYC ověření a úschovu v podobě offline peněženky.

      • 7. Proč se cena Tordess tak často mění?

    • Kryptoměny jako Tordess jsou velmi volatilní v závislosti na nabídce a poptávce na trhu, zprávách, objemu obchodování a náladě investorů. Volatilita je normální, proto zvažte strategie, jako je DCA, abyste mohli odpovídajícím způsobem řídit rizika.

      • 8. Jaké platební metody mohu použít při nákupu Tordess?

    • TDS můžete na MEXC nakupovat pomocí kreditních/debetních karet, Apple Pay, bankovních převodů, P2P nebo stablecoinových vkladů. Díky této flexibilitě je nákup Tordess pomocí kreditní karty nebo Apple Pay velmi jednoduchý.

      • 9. Musím absolvovat KYC, když si chci koupit Tordess?

    • Ano, MEXC vyžaduje KYC ověření (ověření totožnosti), aby bylo možné odemknout možnosti fiat vstupů, jako jsou kreditní karta nebo bankovní vklady. Zlepšuje také zabezpečení platformy a podporuje dodržování předpisů.

      • 10. Jaká je minimální částka pro nákup TDS?

    • Na spotovém trhu MEXC můžete často začít nakupovat TDS už od pouhých 10 USDT, takže jde o vhodnou volbu pro nové investory i začátečníky.

      • 11. Jak dlouho trvá nákup Tordess kreditní kartou?

    • Nákupy kreditními kartami nebo Apple Pay na MEXC jsou obvykle téměř okamžité - peníze na váš účet dorazí okamžitě nebo během několika minut, takže můžete Tordess začít hned obchodovat.

      • 12. Jsou za nákup Tordess účtovány nějaké dodatečné poplatky?

    • Při obchodování Tordess na spotových trzích MEXC mohou být poplatky pro makery/takery nízké, někdy dokonce 0%. Za nákupy kartou nebo P2P obchody mohou být účtovány síťové nebo servisní poplatky. Podívejte se na sazebník poplatků společnosti MEXC.

      • 13. Mohu po nákupu své TDS uložit na MEXC?

    • Ano! Po nákupu TDS zůstanou ve vaší peněžence MEXC, chráněné vícevrstvým šifrováním, 2FA, seznamy povolených pro výběry a zálohováním v offline úložišti.

      • 14. Jak mohu převést TDS do externí peněženky?

    • Pokud chcete přesunout TDS z MEXC, přejděte na Vybrat, zadejte adresu externí peněženky (např. hardwarové nebo softwarové) a potvrďte. Vždy si raději překontrolujte adresu, abyste předešli ztrátě.

      • 15. Mohu nakupovat TDS v rámci P2P obchodování?

    • Ano, P2P tržiště společnosti MEXC vám umožňuje nakupovat TDS přímo od uživatelů. Vyberte si místní měnu, platební metodu a dokončete nákup s ochranou v podobě úschovy.

      • 16. Co je pre-market obchodování TDS?

    • Pokud TDS je nově zalistovaným tokenem, může MEXC nabízet akce pre-market obchodování. Tato předčasná okna pro obchodování umožňují držitelům nakupovat/prodávat před jejich zalistováním ke spotovému obchodování.

      • 17. Je TDS k dispozici na burzách DEX jako Uniswap?

    • Pokud je TDS postavený na Ethereu nebo na jiných podporovaných chainech, může být obchodovatelný na DEX, jako je Uniswap nebo PancakeSwap. V takovém případě je ale nutné počítat se správou peněženek, gas poplatky a slippage.

      • 18. Jak mohu zkontrolovat cenové grafy TDS v reálném čase?

    • Na stránkách s grafy cen tokenů nabízí MEXC grafy aktuálních cen TDS, metriky objemu a nástroje pro hloubku. Pomocí nich můžete sledovat pohyby cen a plánovat vstupní nebo výstupní body.

      • 19. Mohu při nákupu TDS nastavit objednávku stop-limit nebo take-profit?

    • Ano, MEXC podporuje pokročilé typy objednávek, jako jsou stop-limit, take-profit a OCO. S jejich pomocí můžete automatizovat strategii při nákupu nebo prodeji TDS.

      • 20. JeTordess dobrá dlouhodobá investice?

    • To, zda se Tordess hodí pro dlouhodobou investici, závisí na jeho základech a vašich vlastních cílech. Než se rozhodnete některý konkrétní projekt, použití tokenu, vývojový tým a plán, udělejte si průzkum.

      • 21. Jak je to s daněmi při nákupu nebo prodeji TDS?

    • Daňová pravidla se v jednotlivých zemích liší. V mnoha jurisdikcích není nákup Tordess zdanitelný, ale prodej nebo obchodování může přináše kapitálové zisky. Vždy se poraďte s místním účetním.

      • 22. Mohu při nákupu TDS využít Apple Pay?

    • Ano, pokud je to ve vaší zemi/regionu podporováno, MEXC umožňuje nákup Tordess pomocí Apple Pay. Je to rychlý, bezpečný a pohodlný způsob, jak převádět prostředky na svůj účet pomocí mobilního zařízení.

      • 23. Proč se ceny na CEX, DEX a P2P liší?

    • Ceny se liší v závislosti na likviditě, poplatcích, spreadu a poptávce uživatelů. Burzy CEX, jako je MEXC, obvykle nabízí úzké spready, zatímco burzy DEX a P2P mohou mít náklady na premium nebo slippage.

      • 24. Co mám dělat, když při nákupu Tordess na MEXC narazím na nějaké problémy?

    • Pokud se při nákupu Tordess narazíte na jakékoli problémy, neprodleně kontaktujte oddělení služeb zákazníkům společnosti MEXC. Uveďte podrobnosti o problému a oni vám pomohou problém ověřit a vyřešit.

    Na MEXC na vás čeká 10,000 USDT

    Doporučte nás přátelům, zapojte se do každodenních úkolů a utkejte se s ostatními o místo v žebříčku futures, za které můžete získat díl z 10,000 USDT!

    Register Bonus Icon

    Zaregistrujte se a vyzvedněte si bonus 10,000 USDT

    Low Fee Icon

    Vychutnejte si obchodování s těmi nejnižšími poplatky

    Invite Friends Icon

    Pozvěte své přátele a získejte 20 USDT

    Airdrop Icon

    Získávejte denně airdropy s MEXC Airdrop+

    Nástroj MEXC pro konverzi

    Nakupujte krypto za více než 160 různých fiat měn

    Kalkulačka převodu kryptoměny na fiat

    Data o obchodování Tordess (TDS)

    0.000
    TDS se obchoduje dnes na MEXC
    $0.000
    USD kryptoměny TDS bylo dnes zobchodováno na MEXC

    Váš průvodce nákupem nejobchodovanějších kryptoměn na MEXC

    Na MEXC můžete prozkoumat více než 2729 tokenů a začít obchodovat ještě dnes. Naučte se, jak nakupovat své oblíbené kryptoměny, memecoiny a další s našimi komplexními průvodci nákupem kryptoměn.

    Různé způsoby obchodování Tordess v rámci spotových a futures obchodů

    Po registraci na MEXC a úspěšném nákupu prvního tokenu USDT nebo TDS můžete začít obchodovat Tordess ve spotech nebo ve futures a získat vyšší výnosy.

    TDS/USDT
    $ --
    $ --$ --
    0.00%