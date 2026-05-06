Nákup tokenu MetaType (META) v zemi Česká republika na MEXC. Zkontrolujte podporované platební metody a dostupné fiat měny a postupujte podle podrobného návodu k bezpečnému nákupu.

MetaType

Průvodce nákupem MetaType (META)

MEXC vám pomůže udělat první krok ke kryptoměnové gramotnosti. Objevte našeho průvodce nákupem kryptoměny MetaType (META) na centralizovaných burzách, jako je MEXC.

Jak nakupovat MetaType?

Přečtěte si, jak nakupovat MetaType (META) na MEXC! Tento průvodce se zabývá tím, jak nakupovat MetaType na MEXC a začít obchodovat MetaType na kryptoměnové platformě, které důvěřují miliony lidí.

Krok 1

Zaregistrujte si účet a dokončete KYC

Nejprve si na MEXC založte účet a dokončete KYC. Můžete tak učinit na oficiálních webových stránkách MEXC nebo v aplikaci MEXC pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy.
Krok 2

Přidejte USDT, USDC nebo USDE do své peněženky

USDT, USDC a USDE usnadňují obchodování na MEXC. USDT, USDC a USDE můžete nakupovat bankovním převodem, OTC nebo prostřednictvím P2P obchodování.
Krok 3

Přejděte na stránku spotového obchodování

Na webových stránkách MEXC klikněte na tlačítko Spot na horní liště a vyhledejte požadované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

Díky více než 1830 tokenům, které jsou k dispozici, si můžete snadno koupit Bitcoin, Ethereum a jiné trendy tokeny.
Krok 5

Dokončete svůj nákup

Zadejte částku tokenů nebo její ekvivalent v místní měně. Klikněte na tlačítko Koupit a kryptoměna MetaType bude okamžitě připsána do vaší peněženky.
Cena MetaType (META)

0.00%

Kupte si MetaType (META) za výhodné ceny.

Nejnižší za 24 h
$ 0.0000295
$ 0.0000295$ 0.0000295
Nejvyšší za 24 h
$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032
Změna ceny (za 24 h)0.00%

Proč nakupovat MetaType na MEXC?

MEXC je známá svou spolehlivostí, hlubokou likviditou a širokým výběrem tokenů. Díky tomu jsme jedna z nejlepších kryptoměnových platforem, kde můžete nakupovat MetaType.

Získejte přístup k více než 2,800 tokenům, což je jeden z nejširších dostupných možností výběru
Nejrychlejší listingy tokenů mezi centralizovanými burzami
Více než 100 platebních metod, ze kterých můžete vybírat
Nejnižší poplatky v odvětví kryptoměn
Připojte se k milionům uživatelů a nakupujte MetaType na MEXC ještě dnes.

Krátkodobá předpověď ceny MetaType pro dnešek, zítřek, tento týden a 30 dní

Na základě modelu vycházejícího z předpokladu 5% roční úrokové sazby tato prognóza předpovídá krátkodobý vývoj ceny bitcoinu v příštích 30 dnech. V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané ceny pro dnešek, zítřek, tento týden a následujících 30 dní. Podrobnou analýzu najdete na naší stránce s předpovědí ceny pro MetaType.

Datum
Předpověď ceny
Růst
  • May 6, 2026(Dnes)
    $ 0.000030
    0.00%
  • May 7, 2026(Zítra)
    $ 0.000030
    0.01%
  • May 13, 2026(Tento týden)
    $ 0.000030
    0.10%
  • June 5, 2026(30 dní)
    $ 0.000030
    0.41%

Předpověď ceny MetaType (META) na dnešek

Předpokládaná cena META dne May 6, 2026(Dnes) je $0.000030. Tento odhad vychází z aktuálních prognóz a představuje rychlý přehled toho, jak by se ceny mohly vyvíjet v příštích 24 hodinách.Zjistěte další informace o aktuální dnešní ceně META.

Předpověď ceny MetaType (META) na zítřek

Dne May 7, 2026(Zítra) je předpokládaná cena META $0.000030, a to s využitím stejného zadaného růst ve výši 5 %. Tento pohled pomáhá vytvořit rámec pro výchozí stav následujícího dne za stejných předpokladů.

Předpověď ceny MetaType (META) na tento týden

May 13, 2026(Tento týden) je předpokládaná cena META $0.000030, a to na základě stejného zadaného růst ve výši 5 %. Tento týdenní přehled shrnuje očekávaný vývoj v následujících dnech za předpokladu stabilního růstu.

Předpověď ceny MetaType (META) na 30 dní

Při pohledu na 30 dní dopředu do měsíce June 5, 2026(30 dní) je předpokládaná cena META $0.000030. Tento odhad používá stejný zadaný roční růst ve výši 5 %, aby předpověděl, kde by cena mohla být po jednom měsíci.

Nakupujte MetaType s využitím více než 100 platebních metod

MEXC podporuje více než 100 platebních možností, což usnadňuje nákup MetaType (META) odkudkoli na světě. Ať už dáváte přednost tradičním metodám, nebo místním platebním kanálům, najdete u nás způsob, který vám bude vyhovovat. Prozkoumejte různé platební metody, jak nakoupit krypto na MEXC!

Tři nejlepší platební metody při nákupu MetaType

Kreditní/debetní karty

Nakupujte MetaType okamžitě pomocí karet Visa nebo Mastercard. Jedná se o nejrychlejší a nejbezpečnější možnost pro obchodníky s kryptoměnami. Vyžaduje to pouze absolvovat KYC ověření.

Bankovní převody

V případě větších nákupů MetaType je ideální nakupovat kryptoměny bankovním převodem! Tento způsob nabízí spolehlivé vypořádání prostřednictvím globálních sítí, jako je SEPA, SWIFT, a místních sítí v závislosti na regionu.

Peer-to-Peer (P2P)

Využijte tržiště P2P na MEXC a nakupujte MetaType přímo od ostatních uživatelů za preferovanou místní měnu. Finanční prostředky jsou bezpečně uloženy v úschově a uvolněny až po potvrzení platby, obvykle do 30 minut.

Další místní možnosti platby

MEXC také podporuje regionální metody, jako jsou PIX, PayNow, GCash a další, v závislosti na zemi. Nakupte krypto okamžitě ve 3 snadných krocích

Další tři způsoby, jak snadno získat MetaType

MEXC Pre-Market

Nakupujte nebo prodávejte MetaType před oficiálním uvedením na burzu prostřednictvím pre-market obchodování na MEXC. Tato možnost vám umožňuje získat tokeny předem, takže získáte náskok před ostatními, kteří je budou obchodovat až na spotovém trhu. Kromě toho jsou všechny obchody chráněny a vypořádány automaticky po zalistování.

MEXC Launchpad

Získejte včasný přístup k novým tokenovým projektům díky MEXC Launchpad. Stakováním na MX nebo USDT můžete získat alokace tokenů dříve, než se dostanou na volný trh, často za velmi výhodné ceny!

MEXC Airdrop+

Plňte jednoduché úkoly na platformě a získávejte airdropy MetaType zdarma s MEXC Airdrop+. Účastněte se každodenních úkolů a výzev, abyste splnili podmínky. Je to snadný a bezplatný způsob, jak rozšířit své kryptoměnové portfolio a objevovat nové tokeny.

Bez ohledu na metodu jsou vaše transakce chráněny vícevrstvými bezpečnostními protokoly a blokováním sazeb v reálném čase. MEXC zajišťuje bezpečný, rychlý a dostupný nákup MetaType.

Kde koupit MetaType (META)

Možná vás zajímá, kde si můžete snadno koupit MetaType (META). Odpověď ale závisí na vašich platebních preferencích a zkušenostech s obchodováním. Na kryptoměnové platformě můžete nakupovat META pomocí metod, jako je kreditní karta, Apple Pay nebo bankovní převod. Alternativně můžete nakupovat META také na blockchainu prostřednictvím DEX nebo P2P!

Centralizované burzy (CEX) - místo, kde se začátečníci vydávají na svou cestu světem kryptoměn
Decentralizované burzy (DEX) - pro pokročilé uživatele, kteří dávají přednost kontrole
P2P platformy (Peer-to-Peer) - pro flexibilní uživatele, kteří chtějí řídit rizika

Centralizované burzy (CEX) - místo, kde se začátečníci vydávají na svou cestu světem kryptoměn

Centralizované burzy, jako je MEXC, jsou často nejpřívětivějším řešením pro začátečníky. META můžete nakupovat přímo pomocí kreditních karet, Apple Pay, bankovních převodů nebo stablecoinů. Burzy CEX také nabízejí transparentní ceny, pokročilé zabezpečení a přístup k nástrojům, jako jsou cenové grafy MetaType v reálném čase a historie obchodování.

Jak nakupovat prostřednictvím CEX:

  1. Krok 1
    Přidejte se k MEXC

    Vytvořit si účet a dokončit ověření totožnosti (KYC).

  2. Krok 2
    Vklad

    Vložit prostředky pomocí fiat nebo kryptoměny.

  3. Krok 3
    Hledat

    Vyhledat META v sekci obchodování.

  4. Krok 4
    Obchodovat

    Zadat nákupní objednávku za tržní nebo limitní cenu.

Decentralizované burzy (DEX) - pro pokročilé uživatele, kteří dávají přednost kontrole

META si také můžete koupit na decentralizovaných burzách, pokud je k dispozici na blockchainu. Burzy DEX, jako je DEX+ společnosti MEXC, Uniswap nebo PancakeSwap, umožňují přímé obchodování z peněženky do peněženky bez zprostředkovatelů, i když je třeba se vypořádat s gas poplatky a slippage.

Jak nakupovat přes DEX:

  1. Krok 1
    Nastavit peněženku

    Nainstalujte si Web3 peněženku, jako je MetaMask, a převeďte do ní podporovaný základní token (např. ETH nebo BNB).

  2. Krok 2
    Připojit

    Přejděte na platformu DEX a připojte svou peněženku.

  3. Krok 3
    Swap

    Vyhledejte META a potvrďte kontrakt tokenu.

  4. Krok 4
    Potvrdit obchod

    Zadejte částku, zkontrolujte slippage a schvalte transakci na blockchainu.

P2P platformy (Peer-to-Peer) - pro flexibilní uživatele, kteří chtějí řídit rizika

Pokud chcete nakupovat META pomocí místních platebních metod, jsou skvělou volbou právě P2P platformy. P2P tržiště na MEXC umožňuje nakupovat kryptoměny přímo od ověřených uživatelů s podporou bankovních převodů, elektronických peněženek nebo dokonce hotovosti.

Jak nakupovat přes P2P:

  1. Krok 1
    Získat MEXC

    Vytvořte si bezplatný účet MEXC a dokončete KYC ověření.

  2. Krok 2
    Přejít na P2P

    Přejděte do sekce P2P a vyberte místní měnu.

  3. Krok 3
    Vyberte si prodejce

    Vyberte si ověřeného prodejce, který podporuje vámi požadovanou platební metodu.

  4. Krok 4
    Dokončit platbu

    Zaplaťte přímo a po potvrzení se bude vaše krypto uvolněno do vaší peněženky MEXC.

Pokud hledáte nejlepší místo pro nákup MetaType (META), centralizované platformy jako MEXC nabízí nejjednodušší a nejbezpečnější cestu, zejména pokud používáte kreditní kartu, Apple Pay nebo fiat. Burzy DEX nabízí flexibilitu uživatelům na blockchainu, zatímco P2P platformám dávají přednost především ti, kteří potřebují využívat místní měny.
Ať už se rozhodnete jakkoli, vytvořte si bezplatný účet a začněte na MEXC bez obav ještě dnes.

Informace o MetaType (META)

MetaType is a groundbreaking blockchain project designed to revolutionize the way digital assets are managed and transacted. By leveraging cutting-edge technology and innovative design principles, MetaType aims to provide a scalable, secure, and efficient platform for a wide range of applications.

Oficiální webové stránky:https://metatype.one
Bílá kniha:https://docs.metatype.one
Block Explorer:https://bscscan.com/token/0x627581dbce3DB692A79dF694A4BDe7B9B3F34e33

Nakupujte MetaType s extrémně nízkými poplatky na MEXC

Nákup MetaType (META) na MEXC znamená vyšší hodnotu za vaše peníze. Jako jedna z kryptoměnových platforem s nejnižšími poplatky na trhu vám MEXC pomůže snížit náklady již od prvního obchodu.

Poplatky za spotové obchodování:
--
Maker
--
Taker
Poplatky za obchodování s futures:
--
Maker
--
Taker

Podívejte se na konkurenční poplatky za obchodování na MEXC

Kromě toho můžete díky akci Festival nulových poplatků na MEXC obchodovat s vybranými spotovými tokeny zcela bez poplatků.

Pět nejlepších obchodovatelných párů s nulovým poplatkem, které stojí za nákup

Futures
Obchodovatelný párCenaZměnit
No Data
Spot
Obchodovatelný párCenaZměnit
No Data

Začněte nakupovat MetaType ještě dnes - a užívejte si více kryptoměn s nižšími poplatky.

Za posledních 24 hodin uživatelé MEXC nakoupili 0.000 META, celkem za 0.000 USDT.

Komplexní likvidita

    Zdroj dat: Oficiální veřejné údaje z různých burz

    Obchodujte na MetaType (META) na trzích na MEXC

    Prozkoumejte spotové a futures trhy, podívejte se na aktuální ceny, objemy měny MetaType a obchodujte ji přímo.

    Páry
    Cena
    Změna za 24 h
    Objem za 24 h
    META/USDT
    $0.0000308
    $0.0000308$0.0000308
    +0.98%
    0.00% (USDT)

    Doporučen nákup měny MetaType (META)

    Chytré investování začíná dobrým plánem. Použití jasné strategie může pomoci snížit emotivní rozhodnutí, řídit tržní riziko a časem si vybudovat důvěru.

    Zde jsou tři oblíbené strategie, jak nakupovat MetaType:

    1.Průměrování nákladů (DCA)

    Investujte v pravidelných intervalech fixní částku do META bez ohledu na tržní cenu. Tím v průběhu času vyrovnáte cenovou volatilitu.

    2.Vstup na základě trendu

    Vstupte na trh, když META vykazuje známky vzestupného trendu nebo prolomení klíčových úrovní odporu. Tento přístup se zaměřuje spíše na potvrzení než na přesné načasování dna.

    3.Postupné nákupy

    Zadejte několik nákupních objednávek za různé ceny. Tím se rozloží riziko vstupu a umožní ti to účastnit se na různých úrovních trhu.

    Každá strategie odpovídá různým rizikovým profilům a tržním podmínkám. Před investicí do MetaType nebo do jakéhokoli kryptoměnového aktiva si vždy udělejte vlastní průzkum (DYOR).

    Jak bezpečně ukládat MetaType

    Po nákupu MetaType (META) je dalším důležitým krokem zajištění aktiv. Uložení tokenu je naštěstí celkem snadné.

    Možnosti ukládání na MEXC:

    Peněženka MEXC

    Vaše META se automaticky uloží do peněženky účtu MEXC. Prostředky jsou chráněny dvoufaktorovým ověřováním (2FA), pokročilým šifrováním a infrastrukturou offline úložiště.

    Externí peněženky

    META můžete také vybírat do osobní peněženky a mít tak naprostou kontrolu. Patří sem softwarové peněženky (např. MetaMask, Trust Wallet) pro každodenní přístup nebo offline peněženky (např. Ledger, Trezor) pro dlouhodobé ukládání s maximálním zabezpečením.

    Pokud kryptoměny uložíte do offline peněženky, budou vaše privátní klíče offline, a vy tím snížíte riziko hackerských nebo phishingových útoků. Je to preferovaná možnost pro uživatele, kteří plánují držet dlouhodobě.

    Vyberte si metodu, která nejlépe odpovídá vašim cílům. MEXC podporuje pohodlí i kontrolu.

    Prozkoumejte více informací o MetaType

    Cena MetaType
    Zjistěte o MetaType (META) více a sledujte cenu v reálném čase pomocí aktivních grafů, trendů, historických dat a dalších.

    Předpověď ceny MetaType
    Prozkoumejte předpovědi META, technické informace a tržní sentiment, abyste lépe pochopili, kam může MetaType směřovat.

    Nástroj MEXC pro konverzi
    Pomocí nástroje MEXC pro konverzi můžete okamžitě konvertovat META na USDT, BTC nebo jiné hlavní tokeny. Je ideální pro rychlé konverze na jedno kliknutí s jasnou sazbou a nulovým slippage.

    Každá metoda je podporována pokročilými bezpečnostními systémy společnosti MEXC, systémem pro provádění transakcí v reálném čase a nepřetržitě dostupným oddělením služeb zákazníkům, takže můžete MetaType prodávat s důvěrou.

    Co můžete dělat po zakoupení tokenů META?

    Po zakoupení kryptoměn jsou možnosti na MEXC neomezené. Ať už chcete obchodovat na spotovém trhu, prozkoumat obchodování futures nebo získat exkluzivní odměny, MEXC nabízí celou řadu funkcí, které vám pomohou zlepšit vaše zkušenosti s kryptoměnami.

    • Prozkoumejte spotový trh MEXC

      Obchodujte s více než 2,800 tokeny se super nízkými poplatky.

      Obchodování futures

      Obchodujte s až 500× finanční pákou a vysokou likviditou.

    • MEXC Launchpool

      Stakujte tokeny a získejte úžasné airdropy.

      MEXC Pre-Market

      Nakupujte a prodávejte nové tokeny ještě před jejich oficiálním zalistováním.

    Všechny potřebné funkce MEXC jsou podpořeny špičkovým zabezpečením a nepřetržitou podporou. Zjistěte nejnovější cenu MetaType (META), zkontrolujte předpovědi budoucích cen MetaType nebo se ponořte do historické výkonnosti META ještě dnes!

    Rizika kryptoměnových aktiv, která byste měli znát před investováním

    Investování do kryptoměnových aktiv může nabízet vysoké potenciální výnosy, ale se pojí se značnými riziky. Před nákupem MetaType nebo jakékoli jiné kryptoměny je důležité těmto rizikům porozumět.

    Klíčová obchodní rizika, na která je třeba pamatovat:

    Volatilita
    Ceny kryptoměn mohou v krátkých obdobích prudce kolísat, což má vliv na hodnotu vaší investice.
    Regulační nejistota
    Přístup a legálnost mohou ovlivnit změny vládních předpisů nebo nedostatečná ochrana investorů.
    Riziko likvidity
    Některé tokeny mohou mít nízký objem obchodování, což ztěžuje jejich nákup nebo prodej za stabilní ceny.
    Složitost
    Kryptoměnové systémy mohou být obtížně pochopitelné, především pro začátečníky, a to může vést ke špatným rozhodnutím.
    Podvody a nereálný tvrzení
    Vždy si dávejte pozor na záruky, falešné dárky nebo nabídky, které zní příliš dobře na to, než aby to byla pravda.
    Riziko centralizace
    Přílišné spoléhání se na jedno aktivum nebo kategorii vás může vystavit vyšším ztrátám.

    Před investicí do MetaType si nezapomeňte udělat vlastní průzkum (DYOR), seznámit se s projektem i podmínkami na trhu. Informovaná rozhodnutí vedou k lepším výsledkům. Více informací se dozvíte v Crypto Pulse na MEXC. Podívejte se na cenu MetaType (META) ještě dnes!

    Nejčastější dotazy

      1. Jak mohu MetaType koupit hned teď?

    • Pokud chcete nakoupit META hned teď, jednoduše si založte zdarma účet MEXC, vložte USDT nebo fiat, přejděte na spotový trh a zadejte nákupní objednávku s použitím tržních nebo limitních cen.

      • 2. Kde si je mohu koupit měnu MetaType v zemi Česká republika?

    • MetaType můžete nakupovat na kryptoměnových platformách, jako je MEXC, která nabízí vysokou likviditu, super nízké poplatky, rychlé provedení a bezproblémový přechod z fiat měny na kryptoměnu, a to vše podpořené bezpečným úložištěm aktiv. K nákupu META můžete využít fiat měnu nebo USD.

      • 3. Kolik je 1 META v USDT?

    • Cena 1 META v USDT kolísá podle vývoje na trhu. Právě teď je 1 META = -- USDT. Navštivte stránku cen META na MEXC a prohlédněte si aktuální kurzy, grafy a hloubku trhu.

      • 4. Jaké platební metody mohu použít při nákupu MetaType v zemi Česká republika?

    • META můžete na MEXC nakupovat pomocí kreditních/debetních karet, Apple Pay, bankovních převodů, P2P nebo stablecoinových vkladů. Díky této flexibilitě je nákup MetaType pomocí kreditní karty nebo Apple Pay velmi jednoduchý.

      • 5. Musím absolvovat KYC, když si chci koupit MetaType?

    • Ano, MEXC vyžaduje KYC ověření (ověření totožnosti), aby bylo možné odemknout možnosti fiat vstupů, jako jsou kreditní karta nebo bankovní vklady. Zlepšuje také zabezpečení platformy a podporuje dodržování předpisů.

      • 6. Jak dlouho trvá nákup měny MetaType kreditní kartou v zemi Česká republika?

    • Nákupy kreditními kartami nebo Apple Pay na MEXC jsou obvykle téměř okamžité - peníze na váš účet dorazí okamžitě nebo během několika minut, takže můžete MetaType začít hned obchodovat.

      • 7. Mohu po nákupu své META uložit na MEXC v zemi Česká republika?

    • Ano! Po nákupu META zůstanou ve vaší peněžence MEXC, chráněné vícevrstvým šifrováním, 2FA, seznamy povolených pro výběry a zálohováním v offline úložišti.

      • 8. Je META k dispozici na burzách DEX jako Uniswap?

    • Pokud je META postavený na Ethereu nebo na jiných podporovaných chainech, může být obchodovatelný na DEX, jako je Uniswap nebo PancakeSwap. V takovém případě je ale nutné počítat se správou peněženek, gas poplatky a slippage.

      • 9. Mohu při nákupu META využít Apple Pay?

    • Ano, pokud je to ve vaší zemi/regionu podporováno, MEXC umožňuje nákup MetaType pomocí Apple Pay. Je to rychlý, bezpečný a pohodlný způsob, jak převádět prostředky na svůj účet pomocí mobilního zařízení.

      • 10. Proč se ceny na CEX, DEX a P2P liší?

    • Ceny se liší v závislosti na likviditě, poplatcích, spreadu a poptávce uživatelů. Burzy CEX, jako je MEXC, obvykle nabízí úzké spready, zatímco burzy DEX a P2P mohou mít náklady na premium nebo slippage.

      • 11. Co mám dělat, když při nákupu MetaType na MEXC narazím na nějaké problémy?

    • Pokud se při nákupu MetaType narazíte na jakékoli problémy, neprodleně kontaktujte oddělení služeb zákazníkům společnosti MEXC. Uveďte podrobnosti o problému a oni vám pomohou problém ověřit a vyřešit.

    Data o obchodování MetaType (META)

    0.000
    META se obchoduje dnes na MEXC
    $0.000
    USD kryptoměny META bylo dnes zobchodováno na MEXC

