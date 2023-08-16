Odpovídající kryptoměnová zástava
|Kryptoměna
|Limit zástavy
|Sazba zástavy
Výše uvedená aktiva lze použít jako zástavu v režimu více aktiv.Některé kryptoměny používají odstupňované sazby zástav. Například držení 1 BTC při 90% sazbě přispívá 0.9 BTC jako dostupnou marži. Na část přesahující 1 BTC se vztahuje 80% sazba, takže držení 2 BTC přispívá 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC jako dostupnou marži.
Krypto způsobilé k závazku
|Kryptoměna
|Limit automatického splacení
|Diskontní sazba pro automatické splacení
|Poměr automatického splacení
|Bezúročný limit
|Hodinová úroková míra
|Míra udržovací marže u závazků
Výše uvedená aktiva jsou způsobilá k použití v rámci závazku.1. Když závazek kryptoměny překročí limit automatického splacení, spustí se automatické splacení.2. Při automatickém splacení je výše splátky = aktuální závazek - limit automatického splacení × (1 - poměr automatického splacení). Poplatek bude účtován na základě diskontní sazby kryptoměny platby. Pokud například dlužíte 1,000 USDT a diskontní sazba je 90%, bude zapotřebí BTC v hodnotě (1,000 / 90%).3. Úroky jsou vypořádány každou hodinu na základě závazku v okamžiku vypořádání. Pokud je závazek v rámci bezúročného limitu, úrok se neúčtuje.