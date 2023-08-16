<p>1) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost MEXC nenese odpovědnost za žádné ztráty a škody způsobené některou z následujících okolností:</p><article><p>a) ušlý zisk, ztráta dat, ztráta příležitostí, nehmotné škody nebo jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci.</p><p>b) společnost MEXC má oprávněné důvody domnívat se, že konkrétní sledující a konkrétní transakce mohou být v rozporu s platnými právními předpisy nebo touto smlouvou či jinými právními dokumenty, včetně mimo jiné provádění zakázaných obchodních činností (včetně mimo jiné manipulativního nebo zneužívajícího obchodního chování), že jste při zakládání účtu poskytli podvodné nebo nesprávné informace nebo že jste při využívání našich služeb nejednali v dobré víře.</p><p>c) společnost MEXC má oprávněné důvody domnívat se, že chování sledujícího na platformě je podezřelé z nezákonného nebo nevhodného jednání, včetně mimo jiné provádění zakázaných obchodních činností (včetně mimo jiné manipulativního nebo zneužívajícího obchodování), že při zakládání účtu byly poskytnuty podvodné nebo nesprávné informace nebo že jste při používání našich služeb nejednali v dobré víře.</p><p>d) ztráty nebo náklady vzniklé nákupem nebo získáním jakýchkoli dat, informací nebo transakcí prostřednictvím služeb.</p><p>e) váš nesprávný výklad nebo nepochopení služeb, jakákoli částečná nebo úplná ztráta způsobená vaší přímou nebo nepřímou účastí v souvislosti se službami a touto smlouvou.</p></article><p>2) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že existují rizika spojená s fungováním služeb, včetně mimo jiné automatických obchodních operací, při kterých může váš účet zahajovat a ukončovat transakce bez vašeho manuálního zásahu.</p><p>3) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost MEXC nezaručuje úspěch jakéhokoli kopírovaného obchodu ani skutečnost, že kopírovaný obchod bude zkopírován na účet sledujícího. Kopírovaný obchod nemusí být úspěšně zkopírován z několika důvodů, mimo jiné z důvodu nedodržení minimální částky kopírování obchodů, nedodržení požadovaného poměru zástavy, spuštění opatření řízení rizik a dalších okolností, které porušují tuto smlouvu a/nebo právní dokumenty nebo jsou v nich jinak stanoveny.</p><p>4) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že může dojít ke zpoždění služeb a že vám mohou vzniknout ztráty a/nebo náklady a že služby mohou selhat.</p><p>5) Služby správy investic jsou na vašem uvážení. Pamatujte prosím, že pokud se rozhodnete využít služby ke kopírování konkrétních obchodníků a/nebo sledování konkrétních obchodních strategií, má se za to, že jste zvážili svou celkovou finanční situaci, včetně finančního plánování, a chápete, že používání funkce služeb je extrémně spekulativní a ztráta, která by vám mohla vzniknout, může být vyšší než ztráta obchodníka. Obchodník může provádět ziskové i ztrátové obchody.</p><p>6) Služby uvedené v tomto dokumentu slouží pouze pro vaši informaci. Pokud učiníte investiční rozhodnutí na základě informací uvedených na platformě nebo informací získaných prostřednictvím služeb, nesete riziko sami.</p><p>7) Před přijetím investičního rozhodnutí musíte provést nezávislý průzkum a posouzení. Na základě svých investičních cílů, stejně jako osobních a finančních podmínek si sami určíte, zda vaše investice, strategie nebo jakékoli jiné produkty a služby odpovídají vašim vlastním potřebám.</p><p>8) Za ztráty způsobené automatickým prováděním operací pomocí funkce služby nesete výhradní odpovědnost.</p><p>9) Veškeré informace na platformě jsou určeny k poskytování obchodní dynamiky a informačních služeb pro obchodníky a sledující. Tato platforma neposkytuje žádnou formu investičního poradenství ani nepředstavuje poskytování takových informací nebo funkcí v jakékoli formě. Musíte sami provést nezávislý výzkum a činit nezávislá investiční rozhodnutí na základě informací získaných prostřednictvím této platformy nebo funkce služeb.</p><p>10) Souhlasíte a přijímáte, že mimo jiné níže uvedené jsou důvody, které mohou způsobit selhání poskytování služeb:</p><article><p>a) Počet sledujících obchodníka dosáhl maximálního limitu.</p><p>b) Obchodník ukončil činnost.</p><p>c) Váš aktuální status je Obchodník.</p><p>d) Na vašem účtu nejsou žádná aktiva ani finanční prostředky.</p><p>e) Limit objednávek obchodníka dosáhl horní hranice.</p></article><p>Podnikneme přiměřené kroky ke sledování výkonu jakéhokoli obchodníka v rámci funkcí služeb. Vyhrazujeme si právo pozastavit, zastavit nebo zablokovat kopírování jakéhokoli obchodníka v rámci funkcí služeb.</p><p>Společnost MEXC si výslovně vyhrazuje veškerá práva na konečný výklad této smlouvy v mezích zákona.</p>