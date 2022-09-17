countdown-iconAkce končí za
  • Akce začíná

    1970-01-01 08:00

  • Akce skončila

    1970-01-01 08:00

  • Rozdělování odměn

    10 pracovních dnů od skončení akce

  • Na tuto akci se mohou registrovat pouze uživatelé, kteří ještě neprovedli svůj první obchod s futures.

Rozbalte vánoční kouzlo s každým dárkem!

Za každých 0 b. máte šanci odemknout vánoční dárek s úžasnými odměnami!

Moje body
          Soutěž v pokroku pro nováčky
          Vánoční žebříček
          Velké množství bodů, každý den, každý týden!
          Dokončete určené úkoly během období konání akce a získejte body!
          Body
          Zaregistrujte se na akci
          Body
          Vložte ≥ 0 USDT do sedmi dnů od registrace
          Body
          Dokončete první obchod s futures
          Týdenní úkoly

          Počet dnů obchodování futures v tomto týdnu

          - -

          Objem obchodování futures v tomto týdnu

          - -

          Odhad. množství bodů tento týden

          - -

          Poslední aktualizace: -- Každý týden se automaticky rozdělí pouze nejvyšší bodová odměna z týdenních úkolů, které jste splnili.

          Obchodní podmínky

          1. Uživatelé se musí na akci zaregistrovat, aby měli nárok na odměny.

          2. Do výpočtu jsou započteny pouze vklady na blockchainu, fiat a P2P.

          3. Započítány budou pouze objemy obchodování futures s poplatky >0 (s výjimkou stablecoinových futures jako USDC/USDT). Všechny statistiky obchodování budou založeny na časovém pásmu UTC+8.

          4. Podúčty, market makeři a institucionální účty se akce nemohou účastnit.

          5. Odměny budou zkontrolovány a rozděleny 10 pracovních dní od skončení akce. V případě fyzických odměn se náš tým oddělení služeb zákazníkům obrátí přímo na výherce a domluví se s nimi na doručení.

          6. Před použitím bonusů si prosím přečtěte pokyny k futures bonusům.

          7. Účastníci musí přísně dodržovat podmínky služby. Společnost MEXC si vyhrazuje právo diskvalifikovat uživatele podezřelé z wash tradingu, hromadných registrací účtů, obchodování ve vlastní prospěch nebo manipulace s trhem v průběhu akce.

          8. Společnost MEXC si vyhrazuje právo změnit podmínky této akce bez předchozího upozornění.

          9. Společnost MEXC si vyhrazuje právo konečné interpretace pro tuto akci. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na náš tým oddělení služeb zákazníkům.

