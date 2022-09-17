Obchodní podmínky
1. Uživatelé se musí na akci zaregistrovat, aby měli nárok na odměny.
2. Do výpočtu jsou započteny pouze vklady na blockchainu, fiat a P2P.
3. Započítány budou pouze objemy obchodování futures s poplatky >0 (s výjimkou stablecoinových futures jako USDC/USDT). Všechny statistiky obchodování budou založeny na časovém pásmu UTC+8.
4. Podúčty, market makeři a institucionální účty se akce nemohou účastnit.
5. Odměny budou zkontrolovány a rozděleny 10 pracovních dní od skončení akce. V případě fyzických odměn se náš tým oddělení služeb zákazníkům obrátí přímo na výherce a domluví se s nimi na doručení.
6. Před použitím bonusů si prosím přečtěte pokyny k futures bonusům.
7. Účastníci musí přísně dodržovat podmínky služby. Společnost MEXC si vyhrazuje právo diskvalifikovat uživatele podezřelé z wash tradingu, hromadných registrací účtů, obchodování ve vlastní prospěch nebo manipulace s trhem v průběhu akce.
8. Společnost MEXC si vyhrazuje právo změnit podmínky této akce bez předchozího upozornění.
9. Společnost MEXC si vyhrazuje právo konečné interpretace pro tuto akci. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na náš tým oddělení služeb zákazníkům.