Největší počet nejžádanějších tokenů na světě
Nabízíme nejrychlejší listingy, nejširší nabídku nejzajímavějších tokenů ve futures a nastavitelnou páku až 200×.
1. místo v celosvětové likviditě
Více než 90% obchodovatelných párů nabízí špičkovou likviditu, která zajišťuje stabilitu během extrémních tržních podmínek a brání neočekávaným likvidacím.
Nejnižší poplatky na trhu
Využijte nejnižší poplatky na futures obchody na trhu: 0.000% pro makery a 0.000% pro takery
1. Tato airdropová pozice je k dispozici pouze uživatelům, kteří byli zvlášť pozváni pracovníky společnosti MEXC.
2. Každý uživatel si může airdropovou pozici pro zdarma vyzvednout pouze jednou. Brokeři, institucionální uživatelé a podúčty nemají nárok na účast.
3. Všichni účastníci musí přísně dodržovat podmínky poskytování služeb společnosti MEXC. Společnost MEXC si vyhrazuje právo vyloučit z akce účastníky, kteří se v průběhu akce dopustí nečestných nebo urážlivých činností.
4. Společnost MEXC si vyhrazuje právo změnit podmínky této akce bez předchozího upozornění.