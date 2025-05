ZYPTO

$Zypto is the native token of the Zypto ecosystem, a dynamic project rivalling industry giants across the crypto and payments industries with their all-in-one defi and cefi app, payment gateway, crypto cards and more. Holders enjoy revenue sharing, exclusive perks and many other benefits.

JménoZYPTO

PoziceNo.1315

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,02%

Objem v oběhu896 457 994

Max. objem0

Celkový objem896 457 994

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.062455797377631656,2024-03-18

Nejnižší cena0.004707902995839412,2025-04-16

Veřejný blockchainETH

