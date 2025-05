ZETA

ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

JménoZETA

PoziceNo.233

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0001%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.81%

Objem v oběhu828,916,667

Max. objem2,100,000,000

Celkový objem2,100,000,000

Poměr v oběhu0.3947%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum2.854005954477877,2024-02-15

Nejnižší cena0.18513285230643206,2025-03-11

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

