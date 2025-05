ZERC

zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi.

JménoZERC

PoziceNo.1506

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.11%

Objem v oběhu120,000,000

Max. objem120,000,000

Celkový objem120,000,000

Poměr v oběhu1%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum8.260150868374126,2021-11-25

Nejnižší cena0.02809069306985466,2025-05-10

Veřejný blockchainETH

PředstavenízkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.