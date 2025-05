ZEE

ZeroSwap is a Multi-Chain, Zero-fee, On-chain Trading protocol with Liquidity Mining, DeFi Token Offering, and DEX Aggregation. The protocol will reward users every time they make an on-chain trade and provide liquidity to existing DEXes. All transactions would be Gasless with Zero Trade Fee.

JménoZEE

PoziceNo.2434

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.72%

Objem v oběhu63,429,102

Max. objem0

Celkový objem100,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum3.30061428,2021-04-07

Nejnižší cena0.003338851901853023,2025-04-09

Veřejný blockchainETH

