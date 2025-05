ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

JménoZEC

PoziceNo.81

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu0.0002%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)563.96%

Objem v oběhu16,642,381.37835043

Max. objem21,000,000

Celkový objem16,717,818.87835043

Poměr v oběhu0.7924%

Datum vydání2016-10-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum5941.7998046875,2016-10-29

Nejnižší cena15.96914388442235,2024-07-05

Veřejný blockchainZEC

