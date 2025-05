ZAX

ZAX is a revolutionary utility token built on the Binance Smart Chain that offers a seamless transaction experience to users. It's a token that encompasses the entire crypto universe, and it's available on both the DEX and CEX platforms.

JménoZAX

PoziceNo.6320

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem21,000,000

Celkový objem21,000,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.8255213866639635,2022-09-10

Nejnižší cena0.001486391355467189,2025-05-17

Veřejný blockchainBSC

