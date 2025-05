YFII

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

JménoYFII

PoziceNo.1205

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)724.03%

Objem v oběhu38,596

Max. objem39,375

Celkový objem39,375

Poměr v oběhu0.9802%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum9385.41962911,2020-09-01

Nejnižší cena96.2850446805,2020-08-03

Veřejný blockchainETH

