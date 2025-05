XRPAYNET

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

JménoXRPAYNET

PoziceNo.2551

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu5,613,529,403.74

Max. objem0

Celkový objem29,992,295,954.49

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.014988003206414113,2022-07-06

Nejnižší cena0.00002652386196956,2024-11-02

Veřejný blockchainXRP

