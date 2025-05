XPR

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

JménoXPR

PoziceNo.368

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu27,641,951,018.4412

Max. objem0

Celkový objem30,512,344,823.1508

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.100692277415,2020-04-27

Nejnižší cena0.000550770122659095,2023-10-19

Veřejný blockchainPROTO

