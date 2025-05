XOXNO

XOXNO aims to build an all-in-one platform accessible to non-crypto native users. XOXNO Network empowers you to explore a web3 economy in one place: collectibles & ticketing, DeFi and more.

JménoXOXNO

PoziceNo.3961

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem100,000,000

Celkový objem99,955,626

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.30727065532562603,2024-07-09

Nejnižší cena0.016038435287442202,2025-04-06

Veřejný blockchainEGLD

