Neurai aims to be a platform in Layer1 to enable harnessing the power of AI algorithms for efficient data analytics, predictive modeling, decision making and connectivity to IoT devices using PoW blockchain assets.

JménoXNA

PoziceNo.1675

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu9,872,903,071

Max. objem21,000,000,000

Celkový objem9,872,903,071

Poměr v oběhu0.4701%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.006802428768499582,2023-11-26

Nejnižší cena0.000070314496375403,2023-06-27

Veřejný blockchainXNA

Sektor

