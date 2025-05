XELS

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

JménoXELS

PoziceNo.2024

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.04%

Objem v oběhu21,000,000

Max. objem21,000,000

Celkový objem21,000,000

Poměr v oběhu1%

Datum vydání2021-04-30 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum5.4720479829280375,2022-06-11

Nejnižší cena0.035240446976008484,2025-05-25

Veřejný blockchainETH

Prohlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.