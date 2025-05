XCAD

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

JménoXCAD

PoziceNo.1651

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)2.65%

Objem v oběhu47,726,795.94460851

Max. objem0

Celkový objem198,813,157.8570137

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum9.064501091879395,2022-01-20

Nejnižší cena0.05395484495881792,2025-04-22

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

