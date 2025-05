WXT

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

JménoWXT

PoziceNo.3233

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem0

Celkový objem6,000,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání2023-08-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno0.01 USDT

Historické maximum0.03496190133476818,2025-05-23

Nejnižší cena0.01076131063143907,2024-09-06

Veřejný blockchainETH

