WWY

$WWY is the native token of WeWay's ecosystem and serves as a cornerstone of our commitment to revolutionize finance in the Web3 era. $WWY is a utility token that enables the access to various services and opportunities within WeWay's ecosystem. $WWY is a symbol of innovation and collaboration, and embodies WeWay's mission of building a strong, interconnected DeFi space.

JménoWWY

PoziceNo.2386

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.05%

Objem v oběhu1,440,281,416

Max. objem0

Celkový objem6,999,999,999

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.07362579999176638,2022-04-26

Nejnižší cena0.000179664089786364,2025-04-07

Veřejný blockchainBSC

