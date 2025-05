WVTRS

Vitreus is at the forefront of emerging technologies, driving innovation in alignment with the principles of Web3. As the first fully EVM-compatible Relay-Chain, Vitreus is transforming decentralized finance (DeFi) and expanding blockchain's applications across various sectors. Their pioneering Decentralized Physical Infrastructure (DePIN) model empowers user participation, establishing a secure and decentralized platform for blockchain solutions. With a focus on decentralization, transparency, and community-led growth, Vitreus is poised to reshape the digital world through cutting-edge advancements.

JménoWVTRS

PoziceNo.8583

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem608,754,871

Celkový objem608,754,871

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.11718969267306469,2024-06-30

Nejnižší cena0.009566473768296885,2025-05-01

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

