WUF

WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

JménoWUF

PoziceNo.948

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu83,590,909,382,429.73

Max. objem100,000,000,000,000

Celkový objem83,590,909,382,429.73

Poměr v oběhu0.8359%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000001672523205827,2024-07-21

Nejnižší cena0.000000184580779116,2025-05-04

Veřejný blockchainSOL

PředstaveníWUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.