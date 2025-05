WSG

Wall Street Games is a next generation hybrid blockchain-based online gaming platform, where players battle each other in fun & addicting simple games for rewards in cryptocurrencies!

JménoWSG

PoziceNo.2910

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu275,384,341

Max. objem500,000,000

Celkový objem499,626,531

Poměr v oběhu0.5507%

Datum vydání2021-06-28 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.20468072897062228,2024-03-11

Nejnižší cena0.000100342245194267,2025-05-19

Veřejný blockchainARB

PředstaveníWall Street Games is a next generation hybrid blockchain-based online gaming platform, where players battle each other in fun & addicting simple games for rewards in cryptocurrencies!

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.