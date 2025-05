WNZ

Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

JménoWNZ

PoziceNo.1083

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.01%

Objem v oběhu213,625,469

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem10,000,000,000

Poměr v oběhu0.0213%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.06725080104804515,2024-02-05

Nejnižší cena0.018925513303433804,2025-01-23

Veřejný blockchainETH

PředstaveníWinnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.