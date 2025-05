WAVES

Waves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

JménoWAVES

PoziceNo.292

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)16.33%

Objem v oběhu117,866,512

Max. objem∞

Celkový objem117,866,512

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum62.35569555868911,2022-03-31

Nejnižší cena0.12268400192260742,2016-08-02

Veřejný blockchainWAVES

PředstaveníWaves is a multi-purpose blockchain platform which supports various use cases including decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.