Waterfall is the next generation EVM compatible smart contract platform based on DAG. It enables parallel block creation and later parallel execution on single shard and multi shard levels. Waterfall could be compared by its potential scalability to the most scalable projects and achieve it while preserving a very high level of decentralization (potentially millions of validators. When mobile devices functionality is developed potentially tens of millions or even hundreds of millions). Waterfall is designed to have very low hardware requirements (2 cores CPU and 4 GB RAM).

JménoWATER

PoziceNo.4336

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem0

Celkový objem25,424,862,798.07667

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.011880438737305467,2024-07-26

Nejnižší cena0.000200047850979556,2025-05-26

Veřejný blockchainWATERFALL

