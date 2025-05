WAS

Wasder gives players a seamless gaming experience in one easy-to-use app – including fun ways to find friends, discover games, explore content, earn in-game items, build player identity, and take virtual self-expression to the next level.

JménoWAS

PoziceNo.3756

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem999,731,079

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.06144241831722157,2022-04-23

Nejnižší cena0.000233061772151593,2025-03-10

Veřejný blockchainETH

PředstaveníWasder gives players a seamless gaming experience in one easy-to-use app – including fun ways to find friends, discover games, explore content, earn in-game items, build player identity, and take virtual self-expression to the next level.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.