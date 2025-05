VRTX

Vertex is a hybrid orderbook-AMM DEX fusing on-chain trading and risk engines with an off-chain sequencer, providing an efficient and versatile high-performance trading platform ideally suited for both retail and institutional traders.

JménoVRTX

PoziceNo.849

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,50%

Objem v oběhu525 824 216,42494184

Max. objem1 000 000 000

Celkový objem996 999 999,9999979

Poměr v oběhu0.5258%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.5347798638381043,2023-11-27

Nejnižší cena0.03375554965114646,2025-05-21

Veřejný blockchainARB

