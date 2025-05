VOLT

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

JménoVOLT

PoziceNo.1040

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu54,766,287,142,827

Max. objem69,000,000,000,000

Celkový objem69,000,000,000,000

Poměr v oběhu0.7937%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.000003512928725348,2022-04-26

Nejnižší cena0.000000170017262071,2024-09-01

Veřejný blockchainETH

