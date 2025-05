VIDT

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

JménoVIDT

PoziceNo.2078

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.08%

Objem v oběhu879,770,288

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.8797%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.07410634862236275,2022-11-23

Nejnižší cena0.000825366687378604,2025-05-26

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

