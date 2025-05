VICE

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

JménoVICE

PoziceNo.974

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.05%

Objem v oběhu875,420,517.37408

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000

Poměr v oběhu0.8754%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.08516221173980727,2025-04-18

Nejnižší cena0.012377168049705263,2025-02-03

Veřejný blockchainETH

