VET

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

JménoVET

PoziceNo.44

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu0.0006%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0,05%

Objem v oběhu85 985 041 177

Max. objem86 712 634 466

Celkový objem85 985 041 177

Poměr v oběhu0.9916%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.27821609,2021-04-17

Nejnižší cena0.00167765732958,2020-03-13

Veřejný blockchainVET

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.