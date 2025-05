VERT

Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency.

JménoVERT

PoziceNo.2191

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.12%

Objem v oběhu527,199,617

Max. objem1,200,000,000

Celkový objem1,200,000,000

Poměr v oběhu0.4393%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.001583643798217505,2025-01-23

Nejnižší cena0.000454048431274251,2025-02-25

Veřejný blockchainTONCOIN

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.