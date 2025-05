VEMP

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

JménoVEMP

PoziceNo.2436

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.04%

Objem v oběhu388,209,751.9191164

Max. objem500,000,000

Celkový objem500,000,000

Poměr v oběhu0.7764%

Datum vydání2021-09-01 00:00:00

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.6579584978828696,2021-11-21

Nejnižší cena0.000579135950990423,2025-05-08

Veřejný blockchainARB

