The Veil protocol is an innovative solution within the blockchain landscape, serving as a bridge that enables seamless swaps between a diverse array of cryptocurrencies. A fundamental aspect of Veil is its commitment to privacy, providing users with a secure and discreet means to transact and exchange digital assets.

JménoVEIL

PoziceNo.6008

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu0

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem996,950,000

Poměr v oběhu0%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.01375205239726917,2024-03-04

Nejnižší cena0.000018534056448548,2023-10-10

Veřejný blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.