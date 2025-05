VCF

$VCF is the name of the only official Valencia Club de Fútbol Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

JménoVCF

PoziceNo.1966

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)1.39%

Objem v oběhu5,596,658

Max. objem0

Celkový objem10,000,000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum4.932041814782948,2022-04-10

Nejnižší cena0.1617993295932746,2025-02-25

Veřejný blockchainCHZ

