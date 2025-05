VALOR

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

JménoVALOR

PoziceNo.2722

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.00%

Objem v oběhu50,297,124

Max. objem100,000,000

Celkový objem75,000,000

Poměr v oběhu0.5029%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum10.549191434,2019-04-20

Nejnižší cena0.00144212392402856,2025-05-15

Veřejný blockchainETH

