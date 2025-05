UTK

xMoney (formerly known as Utrust) was designed to provide a solution to the problems resulting in low usability of cryptocurrency as means of payment, particularly the underdeveloped transactional security of payment platforms and relatively high fees.

JménoUTK

PoziceNo.830

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.74%

Objem v oběhu704,112,145

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem704,112,145

Poměr v oběhu0.7041%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.49367726,2021-08-13

Nejnižší cena0.00543500526176,2020-03-16

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

