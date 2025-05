UNO

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

JménoUNO

PoziceNo.2272

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.13%

Objem v oběhu111,566,779

Max. objem384,649,206

Celkový objem316,649,184

Poměr v oběhu0.29%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum1.23343715,2021-06-03

Nejnižší cena0.00290385086244144,2025-04-18

Veřejný blockchainETH

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.