UNI

Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

JménoUNI

PoziceNo.29

Tržní kapitalizace$0,00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0,00

Podíl na trhu0.0013%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)113,59%

Objem v oběhu628.688.836,71

Max. objem0

Celkový objem1.000.000.000

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum44.9740635,2021-05-03

Nejnižší cena0.418997551386,2020-09-17

Veřejný blockchainETH

PředstaveníUniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.